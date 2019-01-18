Во Всеволожске нашлась пропавшая 14-летняя девочка
Вчера, 17 января, во Всеволожске наряд вневедомственной охраны вместе с инспектором по делам несовершеннолетних нашли пропавшую без вести 14-летняя девочку, которая находилась в федеральном розыске.
Школьница самовольно ушла из дома и пропала без вести. Родители обратились в полицию.
Девочку, схожую по приметам, указанным родителями в заявлении о пропаже дочери, увидели у дома № 6 на Центральной улице в городе Всеволожске, сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники Росгвардии и полиции доставили подростка в 128 отдел полиции, а затем передали родителям.