В минувший четверг, 17 января, прошла встреча главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского и главы Щегловского поселения Юрия Паламарчука.

В ходе встречи обсуждались темы, касающиеся дальнейшего развития социальной инфраструктуры Щеглово.

В сентябре прошлого года в микрорайоне Южный города Всеволожска на улице Доктора Сотникова открылся Молодежный центр «Альфа». Благодаря этому молодежный актив Всеволожского района обрел свой дом. На открытии Андрей Низовский отметил, что это первый подобный опыт открытия центра досуга для молодежи, но далеко не последний.

Щегловское поселение одним из первых приняло эстафету создания современных молодежных клубов. Со временем они должны составить единую сеть.

– Земельный участок под молодежный клуб в Щеглово уже выделен, а проект строительства включен в районную адресную программу, – рассказал Андрей Низовский.

Кроме того, на встрече говорили о долгожданном ремонте бани, который будет проведен в этом году и возродит любимое многими место в совершенно новом качестве.

Фото со страницы Андрея Низовского «ВКонтакте»