Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 января – особенная дата, которую мы отмечаем каждый год. 76 лет назад в этот студеный январский день состоялся прорыв блокады, и, хотя Ленинград находился во вражеской осаде еще год, обстановка на фронте заметно улучшилась.

За месяц до операции по прорыву блокады в войсках двух фронтов началась подготовка к наступлению. Командованию и штабам необходимо было проработать детали взаимодействия, согласовать планы боевых действий. Советские войска ударами двух фронтов – Ленинградского с запада и Волховского с востока – должны были разгромить вражескую группировку, которая удерживала Шлиссельбургско-Синявинский выступ.

Особую роль в проведении операции «Искра» Ставка Верховного главнокомандующего отводила генерал-лейтенанту Л. А Говорову и генералу армии К. А. Мерецкову – им поручили командование фронтами, а вопросами координации взаимодействия занимались генерал армии Г. К. Жуков и маршал К. Е. Ворошилов, представители Ставки.

12 января 1943 года в 9 часов 30 минут началась артподготовка, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, после которой 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с запада на восток. Наступление поддерживали 2-я ударная и 8-я армии Волховского фронта, корабли, береговая артиллерия и авиация. Враг упорно сопротивлялся, однако 13 января расстояние между армиями сократилось до 5–6 километров, а 14 января – уже до двух километров. Командование немецко-фашистских войск начало переброску своих подразделений с других участков фронта.

18 января на окраине Рабочего поселка № 1 части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот день смогли, наконец, вздохнуть оставшиеся в живых уже немногочисленные жители разграбленного и разрушенного фашистами Шлиссельбурга. Советские войска очистили от противника южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8–11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и железная (так называемая «Дорога победы») дороги.

18 января в Петербурге-Ленинграде и в области ежегодно проходят многочисленные мероприятия с участием ветеранов, школьников, общественных организаций района. В этом году центром проведения памятного дня стал Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе, где состоялась торжественная акция «На рубеже бессмертия». Ветераны, жители блокадного города, школьники вышли на торжественно-траурный митинг. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы к мемориалу в Кировске:

– Именно прорыв блокады позволил создать необходимые условия, чтобы через год враг оказался окончательно отброшен от Ленинграда и была полностью выиграна Ленинградская битва. Но за эту важнейшую победу наша страна заплатила страшную цену – сотни тысяч жизней солдат, офицеров и простых ленинградцев. И наша задача сохранять память об этой войне, рассказывать о ней и ее героях нынешней молодежи, – сказал Александр Дрозденко.

Но основные торжественные события будут отмечаться через неделю – 27 января, потому что эта дата особая – юбилейная. В этот день 75 лет назад произошло полное снятие блокады Ленинграда, длившейся почти 900 дней.

Всеволожский район примет самое активное участие в праздновании юбилейной даты: у нас пройдет множество мероприятий, в которых особая роль отводится, конечно же, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Журналисты газеты тоже не останутся в стороне: к 75-летию полного снятия блокады редакция «Всеволожских вестей» готовит выпуск тематической рубрики «Красная гвоздика».

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области