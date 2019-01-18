– Учащимся в России запретят носить в школу бутерброды, Роспотребнадзор ввел новые СанПиНы, – с таких сообщений начинаются сегодня репортажи на многих каналах, пестрят газетные публикации и социальные сети. Информация о том, что чиновники якобы бросили вызов родительскому сэндвичу с колбасой, заставила содрогнуться родителей.

Вызов сэндвичу

Реакция общественности оказалась предсказуемой, и социальные сети «взорвались» негативными комментариями. Инициаторы же сразу назвали новость «фейком» и поспешили успокоить всех, заверив, что запрет на ланч-боксы мнимый. Тем временем поток черного пиара захлестнул Роспотребнадзор. И следующей «уткой», брошенной на съедение родителям, была история с качеством еды в школах. Сегодня многие говорят, что, дескать, питание в школах организовывается плохо. Однако, как заверяют эксперты, ситуация под контролем.

Всё это привносит нежелательный ажиотаж. Поэтому сейчас чиновники предпринимают меры, чтобы успокоить взбудораженных родителей. В комитете по образованию Всеволожского района заверяют, что о запрете не слышали, и отмечают, что данная информация «не является предметом обсуждения». Запрет употребления принесенных детьми из дома продуктов не имеет законных оснований, соответственно, остается право детей на выбор школьной столовой или домашнего бутерброда.

К обсуждению темы подключился Общероссийский народный фронт. На защиту Роскомнадзора встал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, который опроверг скандальную инициативу общественности. К нему присоединилась и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Они проинформировали, что «новый проект СанПиН по организации питания детей не ограничивает право родителей давать детям в школу домашние продукты».

– Новый документ лишь упорядочит школьный общепит, но он никак не ограничивает родителей, и тем более права детей, – отметила Попова. – Чем и как кормить ребенка – прерогатива родителей. А вот правильная организация питания в школе – основная задача СанПиН. Как сделать школьные обеды полезными и вкусными, чтобы родители не жаловались и дети были довольными, вот в чем вопрос.

– Это – весьма благоразумно, – считает Михаил Развожаев. – Необходимо поразмыслить над сбалансированностью детских обедов и завтраков. ОНФ внимательно следит за качеством социального питания в больницах, школах и детских садах. Время от времени мы вместе с региональными органами власти организуем проверки. По их итогам возбуждено более 50 дел о нарушении антимонопольного законодательства в этой сфере. Чтобы выявить болевые точки, было опрошено более 200 экспертов и 50 тысяч респондентов. В итоге составлен доклад «Про питание», в котором предложены механизмы по совершенствованию системы питания. Сейчас мы готовим опрос о домашней еде.

По словам Развожаева, ОНС изучит, как часто родители дают детям с собой еду и по каким причинам.

– Кого-то может не устраивать качество еды в школах, других – количество, отсутствие в школах спецменю для отдельных категорий, – считает депутат Госдумы, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта. – Все проблемы нам знакомы, но нужны более глубокие данные, чтобы обосновывать позицию по отстаиванию интересов детей и совершенствованию законодательства в этой сфере. Вопрос безопасности питания состоит из качества исходных продуктов и соблюдения персоналом санитарных норм. Однако нередки случаи, когда дети не соблюдают элементарной гигиены, что также приводит к отравлениям. Мы намерены подробно разобрать не только вопрос о домашней еде в школах, но и весь новый СанПиН. Параллельно на этой неделе будет запущен опрос, чтобы выяснить причины использования домашней еды.

Меню для школьников

– Думаю, здесь нужен дифференцированный подход, – делится впечатлениями мама четверых детей Анастасия Петрова. – Сегодня в школе бесплатно питаются дети из многодетных, малообеспеченных семей и других социальных групп. Причем бесплатными обедами кормят не только учеников младших классов, но и старших, которые тоже нуждаются в такой поддержке. Также надо обратить внимание на качество питания. Сейчас школьники едят всухомятку, это вредно для здоровья. Хорошо, что в средних учебных заведениях организовано горячее питание, конечно, при соблюдении всех необходимых санитарных норм.

В комитете по образованию Всеволожского района сообщили, что организация школьного питания не вызывает серьезных нареканий. Школы серьезно подходят к приготовлению завтраков и обедов, поэтому особых проблем нет. Ассортимент полностью соответствует нормам СанПиН. Ну а самые привередливые родители могут проконтролировать, чем питается их чадо, посетив буфеты и столовые. Кроме того, современные школьники часто фотографируют свои обеды и выкладывают снимки в соцсети. По хештегу #школьнаяеда можно найти сотни публикаций. Часть из них демонстрирует разнообразие школьного меню.

– Питание в образовательных учреждениях Всеволожского района занимает особое место в системе сохранения и укрепления здоровья школьников, – говорит главный специалист отдела развития муниципальной системы образования комитета Анжелика Кухарева. – Не секрет, что это один из ключевых факторов поддержания здоровья ребят и эффективности обучения. Полноценная и сбалансированная еда способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков.

По словам Анжелики Кухаревой, в нынешнем году бесплатными завтраками и обедами накормят 2 906 обучающихся. Трехразовое питание, которое включает и ужин, получат 600 кадетов.

– Помимо этого, 3 365 детей получат двухразовое бесплатное питание в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, а 650 обучающимся в трудовых бригадах предоставлено бесплатное двухразовое питание. Кроме того, 16 651 обучающийся начальной школы, посещающий образовательное учреждение, ежедневно получает 200 мл молока. Затраты на бесплатное питание компенсируются за счет бюджета 47-го региона и с прошлого года софинансируются также Всеволожским районом.

Оказывается, стоимость двухразового бесплатного питания, установленного постановлением правительства Ленинградской области, составляет 104 рубля. Еще шесть рублей выделяется из бюджета Всеволожского района. Таким образом, стоимость двухразового питания обходится в 110 рублей в день. Отметим, что право на бесплатное питание или питание с частичной компенсацией его стоимости предоставляется детям в соответствии с Социальным кодексом.

Ежеквартально комитет по образованию администрации проводит рабочие совещания по актуальным вопросам организации школьного питания. В ходе дискуссий специалисты делятся опытом организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). Помимо этого, в школах ведется анкетирование по вопросам организации питания среди обучающихся и родителей.

Результаты опроса помогают улучшить качество школьного питания. Особое внимание в настоящее время уделяется организации буфетов в столовых образовательных учреждений. Для решения данной задачи школы приобретают оборудование, отвечающее современным требованиям.

Информация об организации школьного питания размещена на официальных сайтах образовательных учреждений в разделе «Питание». Родители или законные представители детей и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с блюдами из школьной столовой, Положением об организации питания; графиком работы столовой и буфета; формой заявления на предоставление бесплатного питания; информацией о размере прожиточного уровня.

Ирэн ОВСЕПЯН