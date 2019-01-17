На первом заседании штаба по завершению проблемных объектов жилищного строительства обсудили вопросы долгостроев во Всеволожском районе. Дискуссия, в которой принимали участие представители компаний-застройщиков, участники долевого строительства, чиновники, проходила под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

– Московский инвестор готов присоединиться к строительству проблемных объектов в ЖК «Галактика» и «Радужный», – проинформировал генеральный директор компании «Главстройкомплекс» Николай Пасяда. – Сейчас все находится в стадии переговоров, однако после обсуждения деталей, в ближайшие дни, планируется подписать соответствующее соглашение. После заключения договора начнется строительство. Предположительно, дело сдвинется с мертвой точки уже в конце февраля.

– Главное, чтобы на проблемных объектах началось строительство, – подчеркнул Александр Дрозденко. – В середине февраля планируется второе заседание нашего штаба. Если «Главстройкомплекс» не представит соглашение с инвестором о завершении строительства, компания будет обязана принять все условия, продиктованные правительством.

Николай Пасяда пообещал представить все необходимые документы в срок.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА из архива

