Жителей Ленинградской области приглашают на Всероссийский День снега. Мероприятие пройдет 20 января в деревне Юкки Всеволожского района.

Синоптики в этот день обещают снегопад, а организаторы праздника уверяют, что каждый посетитель «зарядится» положительными эмоциями и впечатлениями.

Предварительные заявки на участие направляются на электронную почту: lenoblgsf@mail.ru с 14 по 19 января с 9 до 18 часов, 20 января с 8.30 до 9 часов.

– Участие в таких праздниках формирует позитивные жизненные установки, – считают организаторы мероприятия. – Ведь в рамках Дня снега планируется привлечь как можно больше людей к участию в спортивных мероприятиях. Это хороший повод приобщить население Ленинградской области к регулярным спортивным занятиям и зимним видам спорта.

Отметим, что церемония открытия Всероссийского Дня снега состоится в 11.00, затем пройдут соревнования по горнолыжному спорту (слалом-гигант), «Снайпер», перетягивание каната и другие игры для участников. Церемония награждения победителей и призеров планируется в 13.45. Вечером в 18.00 пройдут соревнования по фристайлу (слалом-гигант).

Регламент праздника разработан и утвержден Министерством спорта Российской Федерации и Ассоциацией лыжных видов спорта России.

Ирэн ОВСЕПЯН