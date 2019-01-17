29 января в Музее «Дорога жизни» пройдет II Форум гражданского общества. Темой очередного форума станет роль социально ответственных некоммерческих организаций в развитии туризма во Всеволожском районе.

В ходе форума пройдут круглые столы: Создание краеведческо-туристических пешеходных маршрутов; Проблемы и перспективы развития экологического и этнографического туризма во Всеволожском районе; Реализация проекта по образовательному туризму «Живые уроки»; Школьные музеи в системе развития краеведческого туризма Всеволожского района.

Регистрация участников начнется в 10.30. Для участия в форуме необходимо направить заявку по эл. почте: g-d.irina@mail.ru. В ней указать: ФИО, наименование организации, должность, адрес организации, эл. почту и телефон, название круглого стола, в котором вы хотите участвовать.

Для участников организован трансфер из Всеволожска. В 9.30 от Центра культуры и досуга в Музей «Дорога жизни» отправится автобус. О необходимости трансфера нужно указывать в заявке.