Сергей Борискин вновь порадует всеволожцев своей гармонью

В субботу, 19 февраля, в 15.00 в Доме культуры поселка Рахья состоится совместное выступление Сергея Борискина и Ансамбля народной и патриотической песни «Отрада» под руководством заслуженного гармониста России Бориса Зонова.

Жители Всеволожского района уже знакомы с творчеством Сергея Борискина. Он входит в «золотую десятку» лучших гармонистов России и возглавляет Братство гармонистов России «Святой исток». Впервые Сергей Викторович выступил со своими стихами и песнями во Всеволожском районе в 2005 году, с тех пор приезжает сюда почти каждый год.

Артисты обещают объединить сразу три концертных программы. Это будет программа «Радость святая», в которую входят духовные песни, так как 19 января будет отмечаться православный праздник Крещение. В тот же день зрители услышат программу «Сегодня в городе салют», посвященную 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, и программу «От печки».

Помимо этого, Сергей Борискин предполагает, что он сможет выступить во Всеволожском лицее № 1. Время уточняется.

Кроме того, на следующей неделе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартует IX фестиваль «Играй, гармонь блокадная». На фестивале выступят гармонисты из разных городов России, в том числе Сергей Борискин из Орехово-Зуево. На этот раз в рамках фестиваля гармонист запланировал концерты в АМУ «Центр социального обслуживания «Ладога» (поселок Романовка) и в войсковой части № 61952 (возле поселка Углово).

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Сергея Борискина