С 1 января 2019 года вступил в силу новый порядок предоставления услуг социального такси.

Как сообщает Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения», филиал во Всеволожском районе, принятый порядок предусматривает следующие изменения:

– исключены из перечня социально значимых объектов, находящихся в пределах Ленинградской области и города Санкт-Петербурга, «Аптечные организации, участвующие в программе дополнительного лекарственного обеспечения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области»;

– ограничено передвижение к социально значимым объектам в пределах района проживания, таким как: «Органы местного самоуправления муниципального района (городского округа)»; «Почта, отделения банков»;

определено количество поездок для направления к социально значимым объектам:

«Вокзалы» – 1 раз в год (туда – обратно 2 поездки) в пределах лимита поездок в месяц (6 поездок (8 для гемодиализных больных);

«Почта, отделения банков» – 1 раз в месяц (туда – обратно 2 поездки) в пределах лимита поездок в месяц (6 поездок (8 для гемодиализных больных);

– снижен размер оплаты стоимости услуги льготной категорией граждан в зависимости от проезжаемого гражданином расстояния:

10% от общей стоимости услуги – в случае, если проезжаемое расстояние составляет более 150 км;

25% от общей стоимости услуги – в случае, если проезжаемое расстояние составляет менее 150 км.

Телефон единой диспетчерской службы «Социальное такси» Ленинградской области с многоканальным, бесплатным, круглосуточным номером 8 (800) 777-04-26. По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси, вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону 8 965 032-18-04.