На трамплинах в Токсово в ближайшие выходные состоится большой праздник. Зимний сезон 2019 года откроет «Кубок олимпийских звезд».

Это соревнование проводится в Токсово во второй раз и посвящено нашим легендам: единственному в России олимпийскому чемпиону по прыжкам на лыжах с трамплина Владимиру Белоусову, бронзовому призеру Олимпийских игр 1960 года по лыжному двоеборью Николаю Гусакову, серебряному призеру Олимпийских игр 1964 года по лыжному двоеборью Николаю Киселеву и бронзовому призеру Олимпийских игр 1998 года Валерию Столярову. Всем этим спортсменам путевку на Олимпиаду дал токсовский трамплин.

В субботу, 19 января, на этом трамплине будут выступать ветераны прыжкового спорта (четыре возрастные группы начиная от 29 лет) и гостевая группа (действующие спортсмены в возрасте до 29 лет). Соревнование начнется с торжественного построения в 11 часов 45 минут. Посмотреть уникальные прыжки мастеров спорта приглашают всех желающих. Вход свободный.

Людмила ОДНОБОКОВА