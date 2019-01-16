Застройщик «Норманн» в Мурино нашел инвестора, который займется достройкой проблемных объектов ЖК «Десяткино». Контролировать ход работ будут дольщики и специалисты Госстройнадзора. Новоселье владельцам квартир обещают в конце лета.

Об этом дольщикам второй очереди сообщил генеральный директор компании Владимир Смирнов, который обещает возобновить строительство уже в феврале этого года. На встрече с заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаилом Москвиным был представлен график финансирования и проведения соответствующих работ.

Отметим, что строительство домов в ЖК начато с 2014 года. В ходе проверок в июле 2017 года комитет Гостройнадзора нашел ряд нарушений. В данный момент решается вопрос привлечения к строительству заемных средств.

– Мне удалось найти средства на завершение объекта, который ближе всего к сдаче – второй очереди «Десяткино», – проинформировал Владимир Смирнов. – Принципиальное согласие достигнуто и по остальным объектам. Инвесторов привлекли преференции, обещанные властями области.

– Планируется, что к 10 февраля Госстройнадзор проведет проверку и предоставит информацию по стройке, – отметил Михаил Москвин. – На заседании штаба по достройке второй очереди «Десяткино», которое пройдет 15 февраля, дольщики смогут ознакомиться с возобновлением работ. В случае если строительство не начнется, застройщики и власти договорятся о выкупе свободных площадей на объекте «Норманна». Это позволит финансировать продолжение строительства.