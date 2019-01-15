В Сертолово определили лучших тхэквондистов района

В Сертолово 13 января состоялись соревнования по тхэквондо в рамках открытого чемпионата и открытого первенства МО «Всеволожский муниципальный район». На сертоловской земле они проводятся уже 7-й год.

Участниками состязаний стали команды из Всеволожска, Сертолово, Сясьстроя, поселка имени Морозова, Романовки, Выборга и других городских и сельских поселений, где активно развивается тхэквондо. Всего в этот день на корты вышли около 200 спортсменов 2002–2009 годов рождения. 79 из них – сертоловчане. Тренируются они под руководством тренеров Валерии Карепиной и Натальи Груздевой.

В итоге в копилке всеволожцев оказались и первые, и призовые места. Эти соревнования являются подготовкой к последующему первенству Ленинградской области, которое состоится в конце января в поселке имени Морозова. Они же в свою очередь станут отборочным этапом на первенство России.

Пётр КУРГАНСКИЙ

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