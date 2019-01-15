В нынешнем году на строительство магистралей в Ленинградской области потратят около 8,5 млрд рублей. Об этом заявил глава дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский.

– В 2019 году нами сэкономлено 439 млн руб., – отчитался чиновник. – Дело в том, что в 2018-м из более 9 млрд руб. было израсходовано 8,6 млрд, так как госпрограмма «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» была реализована всего на 96%. Остаток планируется потратить в этом году. Сейчас решаются организационные моменты. Предположительно, эти деньги после корректировок бюджета добавят к дорожному фонду 2019 года. Кроме того, в ближайшие месяцы компенсацию в размере одного миллиарда рублей за использование региональных трасс при строительстве магистральных газопроводов заплатит ООО «Газпром инвест».

Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, в прошлом году было отремонтировано порядка ста километров региональных магистралей, стартовало строительство ряда инфраструктурных объектов во Всеволожском районе, было также запущено движение транспорта по двум путепроводам-долгостроям в Выборгском районе. В планах «Ленавтодора» и дорожного комитета получить федеральное софинансирование на строительство новых мостов через Волхов в Киришах и через Свирь в Подпорожье. Определенные договоренности по этим вопросам уже достигнуты. Дело за финансированием.