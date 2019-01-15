По случаю праздника 14 января в КДЦ «Южный» собрались представители общественных организаций Всеволожского района. Гостей встречали шампанским, для них были подготовлены вокальные и танцевальные номера, а в завершение праздника все получили подарки.

Первым поздравил собравшихся глава районной администрации Андрей Низовский:

– Сегодня в этом зале собрались наши добрые союзники. Ведь именно вы трудитесь на благо района, имеете активную жизненную позицию и подаете окружающим только положительный пример. Вы работаете и с детьми, и с молодежью, и с ветеранами. Большое спасибо за ваш труд!»

– Старый Новый год – это первый день года согласно церковному календарю. Сегодняшний праздник является объединением многих сердец. Очень хочется, чтобы в этом году мы все стали более милосердными, – отметил настоятель храма Святой Великомученицы Варвары (поселок Рахья) Олег Патрикеев.

Творческую часть мероприятия открыл хореографический ансамбль «Вдохновение» с танцем «Зимушка».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА