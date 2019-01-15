В следующую среду, 23 января, с 16.00 до 17.00 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко будет отвечать на вопросы жителей региона в прямом эфире «47 канала». Вещание будет вестись из новой телестудии во Всеволожске.

Телефон: 8 (812) 643-16-83.

Кроме того, вопросы губернатору можно написать уже сейчас на сайте 47channel.ru. Во время прямого эфира они будут озвучены.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти