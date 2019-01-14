Строительство ЖСК «Охтинский» в Мурино зашло в тупик

Для завершения строительства ЖСК «Охтинский» (ЖК «Воронцов») в Мурино предложили очередную, третью по счету, схему. От двух предыдущих инициатив руководство кооператива отказалось. В данный момент рассматривается вопрос о заключении договора технического заказчика с подконтрольным властям застройщиком.

Напомним, что работы по строительству двух 12-этажных корпусов, рассчитанных на более 700 квартир, замерли после того, как в одном из них завершили строительство четвертого этажа, а в другом возвели лишь фундамент. При этом было продано 417 квартир, но в Росреестре зарегистрировали только 320 договоров долевого участия.

– Предположительно, строительством займется «дочка» Ленинградского областного агентства ипотечного кредитования (ЛеноблАИЖК) и Дирекции комплексного агентства ипотечного жилищного кредитования (Дирекция КРТ Ленобласти), – проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – При этом убытки от строительства дома оцениваются в 460 млн руб. Для того чтобы начать строительство, не исключено, что застройщик получит кредит под государственные гарантии.

– Изначально пайщикам были даны слишком широкие полномочия, – уверен заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. – Это наша ошибка. В итоге процесс достройки проблемного ЖСК зашел в тупик.

Окончательное решение по данному объекту примут пайщики на общем собрании с областными структурами, которые займутся достройкой домов.