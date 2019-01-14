В декабре теперь уже прошлого года во всех регионах страны был дан старт новому тематическому году: на смену Году добровольцев пришёл Год театра. Всероссийский год театра в Ленинградской области открылся на сцене Государственного областного Театра на Васильевском. Поэма Александра Пушкина «Медный всадник», композиция «Музыка театра», в которой участвовали актеры областных театров, – это совместная работа творческих коллективов с Государственным оркестром Ленинградской области «Таврический». В рамках торжеств состоялась презентация первого выпуска нового издания «Область театра». Всего запланировано пять таких изданий – по количеству государственных театров Ленинградской области. Первый выпуск был посвящен Театру на Васильевском – не только по праву хозяина праздника, но и как посвящение юбиляру. В наступившем, 2019 году Театр на Васильевском отметит свой тридцатый день рождения. И это праздник не только для коллектива, но, прежде всего, для нас, зрителей. Мы встретились с директором и художественным руководителем Театра на Васильевском, заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Словохотовым, чтобы задать ему несколько актуальных вопросов.

«Дитя своего времени»

КОРР. Владимир Дмитриевич, так как все-таки рождаются театры? Датой рождения вашего театра считается сентябрь 1989 года, и начинался он действительно на Васильевском острове, – правда, как Театр сатиры, но со временем утратил слово «сатира» из своего названия, оставшись просто Театром на Васильевском. Сатира тоже ушла?

СЛОВОХОТОВ. Пришло многое другое, хотя и сатира, конечно, осталась, что свойственно всем классикам. Разве мало сатиры в пьесах того же Островского или Гоголя? А Чехов или наши современницы Петрушевская и Улицкая? Там тоже сатиры достаточно.

А что касается вопроса, как рождаются театры… В истории нашего театра присутствует такая фраза: «Театр на Васильевском – дитя перестроечного времени». Эта фраза принадлежит театроведам, конечно… На самом деле, – говорю вам совершенно искренне, – я не очень думал о какой-то особой идее театральной, о концепции нового театра. Правда и то, что театры и студии разного толка на волне перестройки в конце 80-х росли как грибы. Ну а почему бы не попробовать что-то свое? Тем более что я уже достаточно поработал актером, «природа театра», если так можно сказать, мне была хорошо знакома. Но к тому времени уже не было двух моих замечательных учителей. Великих, я считаю, режиссеров: Ксении Владимировны Грушевицкой и Давида Лазаревича Либуркина. Это главные люди в моей жизни, наравне с моими родителями и семьей. Я мог работать только с ними, настолько мы были люди «одной крови». И хотя меня приглашал на работу в ТЮЗ еще один великий режиссер – Зиновий Яковлевич Корогодский, я это, очень лестное на самом деле, приглашение не принял и пошел, что называется, своим путем.

Что там говорить, – я был молод, полон сил, мне было только 32 года, но уже имел опыт работы в самых разных театрах страны, и мы с небольшой группой единомышленников «пустились во все тяжкие». Авантюра, по большому счету! Купили старый, без пяти минут списанный автобус, обмотали его для крепости проволокой, чтоб не развалился на ходу, и поехали зарабатывать деньги в провинцию на новый театр. Никто не думал, что из этого получится. Мы поехали в Нижний Новгород со спектаклем «Любовь втроем», который по сию пору идет в нашем театре! Да. Вот такой долгожитель – 30 лет будет спектаклю, как и нашему театру. Что удивительно для нынешних времен – и деньги заработали, и по карманам их не распихали, а вложили в новый спектакль, а потом ещё в один. И всё пошло и покатилось по законам физическим и метафизическим, как я шучу.

«Нам помогала сама графиня!»

Да, что касается мистики и прочих удивительных явлений, в которые актеры, будучи людьми суеверными, верят, как дети. Мистика, несомненно, присутствует в жизни театра. Иначе как объяснить такие факты, что у молодого театра, у которого не было ни гроша за душой, ни именитых покровителей, ни собственного помещения, со временем появилось всё, в том числе и прекрасное здание на Среднем проспекте Васильевского острова, в доме 48, свой репертуар и самое главное – свой зритель. Не говоря о наградах. Театр – лауреат самых престижных театральных премий России: «Триумф», «Золотая маска», «Золотой софит». Спектакль по пьесе Людмилы Улицкой «Русское варенье» – лауреат многих Международных фестивалей, а спектакль «Переводчик Давид Штайн» удостоен Государственной премии РФ.

Сам же бессменный руководитель и создатель Театра на Васильевском – Владимир Словохотов – в 2003 году получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», в 2005 году – медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». За активную деятельность в области образования, здравоохранения и культуры в 1998 году был удостоен звания «Человек года». За достижения в области искусства награжден орденом «Святая София». В. Д. Словохотов является академиком Международной академии искусств, членом правления Санкт-Петербургского отделении Союза театральных деятелей России. Спрашиваю создателя Театра на Васильевском:

– Владимир Дмитриевич, звания и награды помогают в работе?

И он отвечает строками стихов Бориса Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь», и тут же добавляет:

– Но мне, к примеру, в 25 лет, когда я уже сыграл и Ленина, и много других ролей, очень хотелось признания и наград. С годами я помудрел, понял, что награды в нашей театральной среде – дело порой очень субъективное, но объективности ради скажу, что я горжусь тем фактом, что в нашем коллективе работали и продолжают работать очень много заслуженных и просто народных артистов: Юрий Леонидович Ицков, Елена Рахленко, Наташа Кутасова, Артем Цыпин, Александр Левит, Виктор Шубин, Евгений Дятлов. Мы гордимся, что у нас после ухода из ТЮЗа работали звезды, настоящие легенды театра – Антонина Шуранова, Саша Хочинский, Владимир Особик. С нами была Валентина Павловна Ковель, которая говорила: «БДТ мне как муж, с ним я живу, а к вам в театр бегаю, как к любовнику!» Совсем недавно ушла из жизни народная артистка Павлина Васильевна Конопчук, ей было 90 лет. Когда-то мы ее из Челябинска пригласили к нам в театр, совершенно блистательная актриса! И в свое время мы с коллективом собрались и решили, что всем актерам нашего театра, которые уже по возрасту не могут выходить на сцену, мы будем платить зарплату до конца их жизни. Вот до последнего вздоха! Они заслужили. И можно, я ещё похвастаюсь немного? В прошлом году – и спасибо огромное нашему правительству, властям – мы сумели решить проблему с жильем для актеров. Всех нуждающихся обеспечили. Это огромный плюс, потому что актер, скитающийся по съемным квартирам, у которого постоянно болит голова, что нет своего угла, – не совсем полноценная творческая единица. Так что эту очень большую проблему мы решили раньше, чем объявили в стране Год театра.

КОРР. Еще раньше, задолго до Года театра, вы решили проблему с помещением для театра. И в своей автобиографической книге вы утверждаете, что вам «помогала сама графиня», то есть бывшая владелица этого прекрасного здания на Среднем проспекте Васильевского острова.

СЛОВОХОТОВ. Я действительно в книге написал уже, как получил это уникальное здание, поэтому не буду долго рассказывать. Но что касается дореволюционной судьбы этого здания, то, действительно, такое ощущение, что графиня очень долго ждала, чтобы мы там поселились. Была нам не только рада, но и помогала как могла, потому что всё шло просто как по маслу. И с ремонтом складывалось, то есть с реставрацией здания, сказочно хорошо. А вы знаете, как звучит наш зрительный зал?! Уникальная акустика! Такой, я считаю, больше нет нигде.

КОРР. Владимир Дмитриевич, складывается порой впечатление, что вы просто любимец судьбы или ее избранник, так все гладко идет. И Людмила Улицкая, писатель, как утверждают, с очень сложным характером (хотя кто из писателей отличается легким характером?) – выбрала вас. Пошла вам навстречу и отдала в постановку сначала «Русское варенье», а затем разрешила к постановке «Переводчика Давида Штайна». Вы «везунчик» или умеете договариваться с людьми?

СЛОВОХОТОВ. Я не буду уж все секреты открывать, надо просто вкалывать. Я все время это актерам повторяю: вкалывать надо! И рано или поздно это заметят. А так… Никто меня ни в советское время, ни сейчас, что называется, «не нагибал», не приходилось мне кривить душой. Может быть – да, везение, может, характер такой. Я просто люблю актеров, ценю каждого человека, если он трудится по-настоящему, и в свою очередь стараюсь облегчить его жизнь.

«Театр увидел в восемь лет»

КОРР. Владимир Дмитриевич, а почему вы вообще решили стать актером? Я читала, что вы родились в маленькой деревеньке Красноярского края, на реке Мана, где всей интеллигенции были два человека – ваши мама и папа, учителя сельской школы.

СЛОВОХОТОВ. В том числе и это определило мою судьбу, что родители были людьми творческими и талантливыми. Моя бабушка, папина мама, окончила Киевскую консерваторию еще до революции. Была оперной певицей. Папа великолепно играл практически на всех музыкальных инструментах, но лучше всего на скрипке. Замечательно пел. В нашем доме была огромная библиотека, и нашим любимым занятием с братьями и сестрой было именно это: «рыться в книгах».

А театр я впервые увидел в восемь лет. Конечно, в нашей деревне его не было. Не было даже никакого клуба, поэтому для спектакля Канского драматического театра (это не те Канны, что вы подумали, это город Канск Красноярского края) – не нашлось другого помещения, как наш деревенский подтоварник.

КОРР. А что это такое – подтоварник?

СЛОВОХОТОВ. Это такое место, где хранят зимой зерно, там много лет его хранили. А когда приехал театр, объехавший весь Красноярский край со спектаклем «Госпожа министерша», его прибрали, почистили, поставили лавки. Нам, ребятам, поручили наносить воды, только в том случае пообещали пустить на спектакль. И мы сели прямо на полу перед сценой. А когда открылся занавес, я увидел всю эту красоту: декорации, костюмы, необыкновенно красивых, нездешних каких-то женщин… Я просто заболел. И запахи необыкновенные: запах зерна, который не мог выветриться даже с годами, смешивался с запахом грима, и все это вместе просто сводило меня с ума. А когда мы вышли после спектакля с отцом на улицу, я ему сказал: «Папа, я буду актером, когда вырасту». Так всё и свершилось: поступил сначала в Красноярское театральное училище, потом театральный институт в Ташкенте, потом разные театры страны, а потом уже Ленинград. Это в двух словах…

И, как мне кажется, ничего случайного в моей судьбе нет. Поэтому я очень ответственно отношусь к нашей работе в сельской местности. Мы, как областной Государственный театр, выезжаем со своими спектаклями в города Ленинградской области. Сегодня мы можем показывать «Дядю Ваню» в Подпорожье, а в следующем месяце в Кингисеппе. Мы работаем там не для галочки, а по полной программе, как для самого дорогого нашего зрителя. Потому что я в каждом сельском мальчишке вижу себя: а вдруг у него что-то щелкнет внутри, и он обретет мечту стать актером.

КОРР. А еще речь идет о воспитании чувств – в этом же миссия театра?

СЛОВОХОТОВ. А как же? Вот в прошлом году наш главный режиссер, очень талантливый человек Владимир Туманов, набрал новый курс из 18 человек. Это студенты Театральной академии. До того лет 10 назад у нас был первый выпуск очень талантливых студентов. Уже наших, родных детей. Сейчас все повторяется. Потому что театру нужна молодая кровь, необходимо постоянное обновление, чтобы чувствовать пульс времени, его запросы.

Поэтому с нашим театром любят работать разные режиссеры, в том числе в разное время это был Резо Габриадзе, Роман Виктюк, Анджей Бубень, многие другие. У нас есть и своя экспериментальная площадка, где можно сотворить что-то новое. А самые благодарные наши зрители – это, конечно, дети. Мы ежегодно показываем им свои спектакли в рамках областного фестиваля «Лето — сказка». Фестиваль «Всеволожская весна», который обрёл второе дыхание, в этом году получил статус Международного, и мы на него будем ждать театры из Словении и Сербии. Так что много чего интересного и нового ждет нашего зрителя в этом году. Продолжится благотворительный театральный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга – детям», Всероссийский театральный фестиваль им. Александра Моисеевича Володина «Пять вечеров». Много будет сюрпризов. Так что приходите в наши театры! Перефразируя известную фразу о том, что «театр начинается с вешалки», хочу сказать, что театр начинается всё-таки с любви. С вашей, зрительской, к нам и с нашей – к вам, к нашим зрителям.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА