Комитет по дорожному хозяйству 47-го региона с 14 по 20 января продолжит работать в усиленном режиме. Согласно предварительным данным в среду и четверг в Ленинградской области ожидаются обильные снегопады. В частности, разбушевавшаяся стихия может «замести» Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы. По информации метеослужб, температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +7 градусов.

– В минувшие выходные на региональные трассы Ленинградской области вышло до шестисот единиц спецтехники, – информируют в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – От снега и наледи расчистили 15 тысяч километров покрытия и почти 8 тысяч километров обочин. Всего было израсходовано 150 тонн чистой соли и 3,5 тысячи кубометров песко-соляной смеси.

Отметим, что в Ленинградской области ждут звонков от водителей по качеству уборки региональных трасс по телефону горячей линии: 8 (812) 251-42-84.