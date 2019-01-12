Сегодня, 12 января, страна отмечает День работника прокуратуры РФ. Дата выбрана не случайно – именно 12 января 1722 года императором Петром I был издан Указ о создании поста генерал-прокурора при Правительствующем сенате. Учреждая новое ведомство, великий реформатор России суть прокурорской должности обозначил кратко и выразительно: «Сей чин есть око наше, государево!» Вот уже почти три столетия российская прокуратура, пережив смену эпох и общественных формаций, испытав на себе влияние различных политических режимов, служит мощным державным оплотом порядка и законности нашего государства.

У прокуратуры, как у государственного института, всегда было особое место. Видный русский юрист А. Ф. Кони говорил: «Прокурор – лицо особое. Он должен быть чистым морально и на руку. Во всем должен быть чище снега альпийских вершин». Разными путями люди приходят в профессию – кто-то мечтает о ней с детства, кто-то долго и мучительно ищет свой путь, кто-то идет по стопам родителей, продолжая трудовую династию. В преддверии своего профессионального праздника сотрудники Всеволожской городской прокуратуры поделились с читателями «Всеволожских вестей» своими жизненными историями.

Первый заместитель Всеволожского городского прокурора Ленинградской области, советник юстиции Виталий Владимирович Сабуров.

Удивительно, но факт – Виталий Владимирович родился как раз 12 января, в День работника прокуратуры, и, вполне возможно, это обстоятельство как-то повлияло на его дальнейший жизненный путь.

Хотя с окончательным выбором профессии он определился не сразу – после школы поступил в Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, который успешно окончил, получив специальность «учитель истории». Довелось поработать в школе, но не историком, а преподавателем мировой художественной литературы, совмещая учительские обязанности с должностью заместителя директора по воспитательной работе.

Параллельно с преподаванием в школе Виталий Сабуров получил второе высшее образование в области юриспруденции в стенах нашего прославленного университета. Во время обучения на юрфаке и созрела у него уверенность в правильности выбранного пути – служении закону и борьбе с преступностью. Немало способствовала этому стажировка в прокуратуре Красногвардейского района Санкт-Петербурга, где опытные следователи разожгли в студенте настоящую страсть к криминалистике и уголовному праву, к процессу раскрытия тяжких преступлений против личности.

По рекомендации коллег Виталий Сабуров перешел из ЛГУ в Институт Генеральной прокуратуры РФ, который успешно окончил в 2000 году по специальности «юрист». К слову, студентов нельзя брать на оперативную работу, но для него сделали исключение, и вплоть до окончания института Виталий Владимирович служил в должности следователя прокуратуры Пушкинского района.

После завершения обучения перспективного юриста пригласили в прокуратуру Фрунзенского района, где он вскоре получил назначение на должность старшего следователя. После нескольких значительных успехов в расследовании преступлений руководство прокуратуры Санкт-Петербурга предложило Виталию Сабурову продолжить службу на более сложном и ответственном участке, а именно в Управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета при Прокуратуре РФ по г. Санкт-Петербургу.

Работая с полной самоотдачей, Виталий Владимирович вскоре был назначен заместителем руководителя отдела по расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности Управления. Он также проводил расследования по наиболее значимым и повлекшим существенный общественный резонанс преступлениям.

В их числе – расследование авиакатастрофы российского самолета на Украине в 2007 году, унесшего жизни 170 человек; падение в пропасть в горах Турции автобуса с российскими гражданами, также повлекшее значительные жертвы; нарушение правил строительных работ в Санкт-Петербурге, при производстве которых в результате падения башенного крана в Приморском районе погибло пять жителей близлежащих домов.

В 2010 году Виталий Сабуров перешел на службу в область – сначала занимал должность заместителя прокурора в г. Сосновый Бор, а в апреле 2018­-го перевелся в прокуратуру Всеволожского района.

В настоящее время в обязанности первого заместителя Всеволожского городского прокурора входит надзор за деятельностью как органов полиции, так и следственных органов. Так что уже более 20 лет Виталий Владимирович Сабуров занимается важным делом, борясь с преступностью и защищая права граждан.

«В профессиональный праздник хотелось бы пожелать коллегам не изменять любимому делу, отдаваясь ему честно и до конца; быть выдержанным, познавать профессию во всех ее проявлениях; быть не только знатоком своего дела, но и не забывать о своей семье и тех, кто близок сердцу; никогда не отказывать в помощи тем, кто в ней действительно нуждается; просто быть человеком и жить в гармонии с собой, законом и совестью».



Государственный обвинитель, помощник Всеволожского городского прокурора Вероника Петровна Ларионова.

О юридической профессии Вероника Петровна мечтала со школьных времён. Всё дело в том, что она – человек творческий, а профессия юриста, по ее мнению, неразрывно связана с этим свойством человеческой натуры. И работа в прокуратуре – не исключение. Индивидуальный, творческий подход к работе, судебное красноречие, умение отстаивать свою позицию, способность к убеждению, смелость и настойчивость – вот те некоторые качества, которые помогают Веронике Ларионовой в интересном деле, которое она выбрала.

В ее семье, в целой военной династии, воспитавшей не одно поколение военнослужащих, не было работников прокуратуры. Она стала первой, чем по праву могут гордиться ее близкие.

«Как известно, прокурор в переводе с латинского означает «заботиться», – говорит Вероника Ларионова. – Во всех уголовных делах, в которых я принимаю участие, мне удаётся добиться, на мой взгляд, самого главного – чтобы восторжествовала справедливость и люди, совершившие преступления, понесли заслуженное наказание. А это и есть основная забота о честных гражданах, которые соблюдают и уважают Закон. Наверное, поэтому я и выбрала для себя эту ответственную профессию».

Но, кроме острого чувства справедливости, Веронику Петровну выделяет и такое немаловажное качество, как неравнодушие. Чтобы бороться с беззаконием, прокурору необходимо уметь пропускать все человеческие трудности через себя.

«Я каждый день выступаю государственным обвинителем в суде, – делится Вероника Петровна. – Когда готовлюсь к процессу и не вижу человека, в своих «шпаргалках» я пишу одно, а когда встречаюсь лицом к лицу с подсудимым и потерпевшим, слышу их истории, пропускаю все через себя, – то часто начинаю совсем иначе воспринимать уголовное дело и вношу поправки в записи прямо во время своих выступлений. Это неравнодушие каждый раз помогает мне принимать правильные и взвешенные решения».

В канун профессионального праздника Российской прокуратуры Вероника Петровна особо отмечает совместный вклад своих коллег в нелёгкое дело, которое их всех объединяет. Сменилось уже несколько эпох и поколений, а прокуратура все ещё продолжает достойно и добросовестно осуществлять свои функции и доказывать свою необходимость как основного института защиты интересов государства и общества.

«Основываясь на личном опыте, мне хотелось бы пожелать своим коллегам больше проводить времени со своими родными и близкими, которые нуждаются в нашем внимании и заботе не менее, чем все остальные граждане, на защите прав которых мы – верные служители закона – так твёрдо стоим, укреп­ляя тем самым авторитет прокуратуры изо дня в день».



Помощник Всеволожского городского прокурора Екатерина Владимировна Крупенева.

С февраля 2016 года во Всеволожской прокуратуре трудится Екатерина Крупенева. За ее плечами – Саратовская государственная академию права и десятилетний опыт работы в прокуратуре Смоленской области.

«До меня ни в одном поколении нашей семьи работников прокуратуры не было, – рассказывает Екатерина Крупенева. – Так что я – первая. Основную роль в том, что я стала прокурором, сыграл давний друг семьи, который увлеченно рассказывал о своей профессиональной деятельности. Поэтому я с детства прониклась глубоким уважением к прокурорской работе».

Коллеги и руководители отмечают высокий профессиональный уровень Екатерины Владимировны, ее целеустремленность и ответственность за результаты труда, отличные организаторские способности и хорошую теоретическую подготовку, которую она успешно применяет на практике. Главными качествами, которыми должен обладать сотрудник прокуратуры, Екатерина Крупенева считает инициативу и настойчивость, коммуникативные способности, решительность и чувство справедливости.

Сфера деятельности помощника прокурора Екатерины Крупеневой обширна – в нее входят обеспечение реализации предусмотренных законом полномочий прокурора в гражданском, административном и арбитражном процессе; подготовка сообщений и разъяснений в средства массовой информации и иные мероприятия по правовому просвещению, а также в рассмотрении судами общей юрисдикции дел, возбужденных по искам прокуроров; вступление в процесс и дача заключений по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью и многое-многое другое.

Только в 2018 году Екатериной Крупеневой принесено 24 апелляционных представления на незаконные судебные решения, в том числе по искам прокурора в сфере обеспечения дорожного движения, которые рассмотрены и удовлетворены Ленинградским областным судом.

«Официально установленный режим работы прокуратуры с 9 до 18 часов, – продолжает рассказ Екатерина Крупенева. – Однако, как правило, рабочий день у нас начинается намного раньше, а заканчивается гораздо позже. Случается, что и выходные задействованы, и «работу на дом» брать также приходится.

Поэтому минуты отдыха в кругу семьи я ценю особенно. Летом люблю ездить на велосипеде на природу. Нахожу время и для чтения. Мне нравятся юмористические произведения Михаила Зощенко.

В канун 297­-летия образования Российской прокуратуры хочется поздравить коллег с нашим профессиональным праздником и пожелать всем здоровья, тепла, благополучия в семьях. И, конечно, успехов в работе, в службе».

Материал к печати подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА