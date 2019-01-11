Конец минувшего года ознаменовался для Игоря Юрьевича Соловьева важным событием: в декабре директор МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» стал победителем конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения Ленинградской области» в номинации «Руководитель общеобразовательного учреждения». Игорь Юрьевич возглавляет эту современную школу с апреля 2017 г. Полтора года назад он переехал в Кудрово из Гатчинского района, где 15 лет работал заместителем директора и учителем истории в школе № 9, затем директором школы № 7 и некоторое время – успешным главой администрации одного из поселений. Для Всеволожского района И. Ю. Соловьев человек пока ещё новый. В интервью нашей газете директор школы рассказал о себе и о будущем Центра образования «Кудрово».

– Игорь Юрьевич, что дал вам опыт директорства как чиновнику и помогает ли в руководстве школой опыт работы главой администрации?

– Опыт работы директором школы научил, прежде всего, преодолевать трудности. Так получилось, что школа № 7, с её восьмидесятилетней историей, была в стагнации, там накопилось много проблем. Находится она на периферии Гатчины, в Мариенбурге, ее еще называли «цыганской» школой. За несколько лет мы с коллективом прошли путь до победы в конкурсе «Школа года», входили в пятерку лучших школ Ленинградской области по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Коллектив профессиональный, и, сплотившись, мы добились значительных успехов. Конечно, как директор, я получил большой опыт по организации эффективной деятельности учреждения, мобилизации всех ресурсов для достижения целей.

А опыт работы главой администрации научил меня достигать цели при ограниченности ресурсов. Проблем было много, и территория тяжелая. Но сплочённый коллектив, усилия которого разделяли единомышленники – Совет ветеранов, старосты, общественники, бизнес, позволяли решать даже сложные проблемы, поэтому я считаю, что свою миссию выполнил.

– Не жалко было уезжать из родного района и кардинально менять жизнь?

– Когда я получил предложение переехать во Всеволожский район, то, конечно, долго думал, потому что Гатчина – это всё-таки 25 лет жизни, но когда увидел Центр образования «Кудрово», то возликовал. Это же мечта – попасть в современную школу с большими возможностями для развития. Согласившись возглавить Центр образования «Кудрово», я понимал всю ответственность, которая возложена на меня и председателем областного комитета по образованию, и главой администрации Всеволожского района. Эта школа должна соответствовать новым требованиям, новому качеству образования, отвечать на вызовы современности, и стартовать я должен хорошо. Вот уже полтора года мы находимся в режиме развития, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться. Коллегам я всегда говорю: «У нас нет проблем – есть те задачи, которые мы должны решать», а задачи появляются с каждым днем. Коллектив очень большой и непростой, сюда пришли учителя из других школ, а значит, со своими традициями, со своим миропониманием, и их нужно было объединить в коллектив и заразить идеей школы-технопарка.

– То есть главой администрации работать было легче?

– Вы знаете, по жизни я не выбираю простых путей. Считаю, что, как директору гатчинской школы № 7, мне удалось достичь максимума: своими спортивными достижениями мы были известны в России, даже Дмитрию Медведеву мы представляли проект школьного спорта, и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина о нас отзывалась очень хорошо, но захотелось попробовать силы на другой работе. Всегда интересно постигать новое – так я стал главой администрации муниципального образования.

Работалось, признаюсь, нелегко, ведь это была новая для меня профессия, немало сложных проблем стояло перед нами. Но у меня была своя команда, которая помогала решать очень много вопросов в жизни поселения, и я благодарен своим единомышленникам и коллегам по прежней работе. За два года сложились хорошие отношения со всеми – с депутатским корпусом, с бизнесом, который понял, что нужно не только зарабатывать, но и вкладывать деньги в развитие собственной территории; подняли спорт и культуру, вступили в программу по переселению из аварийного жилья, стали строить.

Но всё равно у каждого в жизни собственная миссия и каждый должен заниматься тем делом, в котором он может принести больше пользы. Я решил, что нужно вернуться в свою стихию – в школу.

– Образовательное учреждение, которым вы руководите, называют технопарком. Не теряет ли школа какие-нибудь ценности в стремлении успеть за научно-техническим прогрессом?

– В свое время председатель областного комитета по образованию Сергей Валентинович Тарасов сказал мне: «Технопарк – это концепция развития ЦО «Кудрово». Но при этом вы не должны забывать о других направлениях работы». И я вам скажу, что технопарк – это парадигма нашего развития, но вокруг технопарка выстраивается умная образовательная среда – я ее называю «среда коворкинга», где дети смогут проявить себя, сформировать компетентности, заниматься творчеством, где дети просто счастливы. Мы, конечно, в русле научно-технического прогресса и 8 февраля будем открывать наш интерактивный музей, который посвящен науке и технологиям. Это проект достаточно интересный, потому что используется только российское оборудование, мы в тесном контакте с музеем Попова ЛЭТИ.

На этой площадке из пяти зон дети смогут и играть, и познавать, и обмениваться информацией. Мы делаем все, чтобы в ЦО «Кудрово» были созданы условия для развития талантов и способностей наших детей, и, слава богу, у нас это получается.

– Какими знаниями и личностными качествами должен обладать директор современной школы?

– Директор не просто по закону отвечает за все, он обязан создавать условия для успешности каждого члена нашей большой семьи, для осознания взаимной ответственности в коллективе. Это первооснова для формирования дружной команды, коллектива, в котором работает 220 человек. Очень непросто, конечно, объединить их всех в одну упряжку, но у меня есть команда единомышленников. Мы стремимся к тому, чтобы каждый педагог гордился, что он работает у нас, чтобы выполнял свои функциональные обязанности, чтобы он проявлял инициативность. Я, со своей стороны, содействую тому, чтобы не только учителя, но и родители, и ребенок могли бы высказаться, проявить инициативность и по возможности её реализовать.

Важным качеством руководителя является ответственность, педагогическая, управленческая, финансовая и юридическая компетентность, и, конечно, любовь к профессии. Центр образования – это то, что я люблю, за что я беспокоюсь, мечтаю, чтобы у нас все получилось, ведь за этим тысячи детей, которые от меня ждут развития. И, конечно, это коммуникабельность, потому что в новой школе директор должен правильно выстраивать отношения и с учителями, и с детьми, и с родителями, и с партнерами. В новом районе нелегко адаптироваться, нужно правильно выстраивать деловые и человеческие взаимоотношения, и я очень благодарен за помощь и понимание администрации района и поселения, и лично председателю комитета по образованию района И. П. Федоренко.

Успешное руководство невозможно без постоянного самосовершенствования. Мы много учимся, и в ближайшее время собираемся в командировку в Москву, чтобы познакомиться с системой управления такими большими школами, как наш Центр образования.

– Мы – это кто?

– Это та команда, которую я сформировал под идею, те люди, которым не я подсказываю, что делать, а они подсказывают мне. От них я жду не только выполнения функционала, но новых идей и новых предложений. Работать по-старому нельзя. Новая школа должна учитывать традиции, но при этом мы обязаны заглянуть за горизонт. И мои завучи об этом знают. Мы проанализировали свою деятельность и уверены, что по девяти национальным проектам образования можем заявиться, я их рассматриваю как идейную основу, а также возможность получить инвестиции для развития Центра образования. Да, необходимо еще многое сделать, но я очень рад, что вектор развития России для нас оптимальный, и мы готовы работать в рамках этого направления.

– А как вы подбираете педагогов?

– Каждый день изучаю рынок труда. Получаю информацию, узнаю о петербургских педагогах, провожу собеседования. Было бы легче, если бы Питер был подальше от Кудрово, а от нас в 400 метрах уже питерская школа. Зарплата в городе выше, чем в Ленобласти, поэтому для меня это уязвимое место. Нужно найти хорошие кадры и создать для них все необходимые условия.

Мы пересмотрели критерии стимулирующих выплат, все они направлены на достижение результатов. Каждый учитель заполняет карту самодиагностики, анализирует свою деятельность. Да, обиды были, но сейчас учителя привыкли к этому. Достигли успехов на олимпиаде – получаете хорошие деньги. Мы создаём условия, чтобы наши учителя проходили профессиональную переподготовку на базе своей школы.

Наша беседа прерывается телефонным звонком. Игорь Юрьевич, извинившись, объясняет, что ему ежедневно приходится отвечать на многочисленные звонки родителей своих учеников.

– Игорь Юрьевич, а почему директор должен решать все вопросы самостоятельно, если есть завучи, классные руководители? Разве эффективность работы директора не в умении руководить коллективом?

– Я считаю, что, возможно, ещё год придется всё держать на ручном управлении. Лучше уж я из первых рук получу информацию, а потом проведу расследование ситуации. Это гораздо эффективнее, чем разбираться после. Да, должен признаться, что если я этим занимаюсь, значит, система пока не работает. Наверное, мы слишком стремительно развиваемся, чтобы успевать отрегулировать все вопросы сразу.

– Какова роль родителей в работе школы?

– Недавно я проводил общешкольное родительское собрание на тему «Роль семьи в воспитании» с участием психологов. Говорили о нравственных категориях, о роли родителей в духовном и интеллектуальном развитии детей. Есть статистика, что сегодня родители уделяют духовному развитию детей в среднем 15 минут в сутки. Институт семьи требует особой заботы и поддержки, потому у нас проводится очень много мероприятий, связанных с повышением педагогического и психологического уровня родителей.

– Значит, вопрос надо было сформулировать иначе: роль школы в формировании правильной семьи?

– Улица и СМИ больше влияют на воспитание ребенка, к сожалению, почему я поддерживаю ужесточение цензуры и в СМИ, и в интернет-сообществе. Мы должны прекратить, приостановить это, мы должны воспитывать наших детей. Школа и семья должны совместно создать благоприятную воспитательную и образовательную среду для гармоничного развития наших детей.

– С родителей, конечно, ответственности никто не снимает, но сейчас много говорят о том, что школа работает на учебный результат, отодвигая на второй план вопросы воспитания. А как реализуется воспитательный аспект в деятельности вашей школы?

– Конечно, воспитательная работа в такой большой школе, где 2200 учащихся и 318 дошкольников в двух садиках, – представляет трудности. Но мы стремимся к достижению результата, а наш результат – это когда мы выпускаем ребенка и видим, что человек адаптирован, социализирован, является настоящим человеком и обладает компетенциями, которые позволят ему поступить в вуз и получить профессию. Воспитание настоящего человека является целью образования ЦО «Кудрово». А как это реализуется? Через сеть классных руководителей, через наши большие мероприятия, уникальные образовательные события.

В моей команде работает завуч по воспитательной работе Надежда Владимировна Попова. Она переехала к нам из Лодейного Поля, порвала с малой родиной и окунулась в мир Кудрово. Когда приняли в школу, нужно было в максимально сжатые сроки разработать концепцию воспитательный работы и объединить всех классных руководителей, все наши службы и начать работу, и ей это удалось. Мне кажется, что Надежда Владимировна работает 24 часа в сутки – у неё море энергии и блестящих идей. К примеру, у бюста Пушкина на школьной Площади искусств мы запустили площадку «Открытый микрофон». Раз в две недели там выступают дети, они играют на музыкальных инструментах, ставят театральные постановки, поют и читают стихи. Кроме уроков, у детей должна быть интересная, разнообразная внеурочная деятельность.

– Вы эту идею развивали на конкурсе руководителей? Кстати, как назывался ваш доклад?

– Всего было пять конкурсов: эссе и четыре устных выступления. Одно из них называлось «Директор как стратег». В докладе я просто анализировал, чего мы достигли и куда пойдем дальше. Планы у нас большие. Мы провели переговоры с предприятиями автопрома «Форд» и «Ниссан», а также с некоторыми другими организациями для разработки совместного проекта «Готовим инженеров со школьной скамьи». Моя мечта, чтобы дети в лабораториях занимались интеллектуальными системами автомобиля. Мы готовы разрабатывать электропорты для автомобилей. Мы создадим хай-­тек цех, в котором идеи дети смогут реализовать в инновационные продукты.

– Игорь Юрьевич, вы историк, хотя сейчас и не преподаёте свой любимый предмет. Не считаете ли вы, что требуются учебники с новой интерпретацией исторических событий?

– Я считаю, что дело не столько в учебниках, сколько в учителе и технологиях. Технологии надо менять! Мы должны научить детей самостоятельно добывать знания, а не использовать репродуктивные технологии. Сейчас дети могут любую информацию получить, а мы должны обсудить, помочь выработать собственную точку зрения на те или иные события истории. Это самое главное. Никакой репродукции! Учитель сегодня – не единственный источник знаний, и я очень хочу, чтобы изменился подход к образованию. Дети должны получать разные точки зрения.

– Не подорвёт ли традиционные школьные устои демократичный подход к обучению и воспитанию детей?

– Считаю, что современный руководитель должен быть демократом, но демократия должна быть управляемой. Вначале нужно выстроить вертикаль, а потом уже горизонталь демократии. Демократии надо учиться.

– Кем и какими вы видите своих выпускников?

– Я так скажу: хочу видеть их успешными: как родителей, как граждан своего государства, как профессионалов. Но самое главное – хорошими людьми. Станут президентами – буду гордиться. Многими детьми я и сейчас уже горжусь. Завидую их молодости, креативности. А чтобы дети развивались как личности, учителя должны отказаться от конвейерного принципа работы. Отношения должны быть равными, не субъект-объектными. Необходимо выстраивать сотрудничество с детьми.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА