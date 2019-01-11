С 1 января в Ленинградской области начался Год здорового образа жизни. Накануне в редакцию газеты «Всеволожские вести» пришло письмо. Читатель просил, чтобы мы подробнее разузнали и написали о человеке, который делает пробежки на холмах Суоранды в любую погоду, одетый только в шорты и в летние кроссовки. Для убедительности читатель прислал в газету видео, которое было снято 1 декабря 2018 года. Мороз был минус 10, а по дорожке бежал человек в одних шортах.

Наш корреспондент отправился в гости к этому человеку. Виталий Игоревич (на снимках) живёт возле посёлка Янино. Свою фамилию он просил не называть. Ему сейчас 51 год. И вот что он мне рассказал:

– Медики установили, что даже плюс 2 градуса могут быть смертельными для человека, если он без одежды. Некоторые люди считают, что, когда бежишь, становится жарко. На самом деле наши ноги и руки устроены так, что тепло от них уходит наружу. Когда я бегу, мне холодно. И ветер дует ледяной, и снег рыхлый, ноги вязнут. Каждый мой кросс можно назвать схваткой со смертью. Потому что я бегаю по таким холмам, где большой перепад высот, где даже летом не каждый пробежит, а тем более зимой – когда скользко. Я могу упасть, получить травму. Пока придёт помощь, могу замёрзнуть. Я ведь не беру с собой никакой запасной одежды. Это очень экстремальный вид спорта, и я никому не советую просто так взять и побежать без одежды на улицу.

История пробегов для Виталия Игоревича началась необычно. Он показал мне свою фотографию, как выглядел всего несколько лет назад. И если бы я своими глазами не увидела эту фотографию Виталия Игоревича, не поверила бы. Он выглядел лет на 10 старше, чем сейчас. Говорит, что весил около 100 килограммов, страдал одышкой. К 2016 году у него было обнаружено несколько тяжёлых заболеваний, например, сахарный диабет и гипертония 2­-й степени. Врачи сказали, что придётся сидеть на таблетках всю жизнь. Такая перспектива Виталию Игоревичу не понравилось. И он решил взять своё здоровье в свои руки:

– И я столкнулся с дефицитом информации. Казалось, чего только нет в нашем интернете! Спортсмены рассказывают о том, как они до старости держат свою спортивную форму, кто-то рассказывает историю похудения. Но что делать человеку, который тяжело болен, – информации мало.

Виталию Игоревичу пришлось изучать анатомию и физиологию человека, слушать по интернету лекции медицинских работников, которые имели научное образование:

– Я чётко уяснил для себя: наше тело – это прекрасная, очень дорогая, совершенная машина. Все болезни происходят от неправильной эксплуатации этой машины. Для того чтобы наши клетки были здоровы, им нужно правильное питание и хорошая канализация. А для этого организму нужна крепкая физическая нагрузка. Люди так созданы, что простых наклонов вправо-влево после долгого сидения в кресле им недостаточно. Нужны очень интенсивные движения. Представьте себе – вы находитесь в лесу и захотели попить воды. Если вы встретите быстрый родник, пить можно. А если вы видите в этом же лесу пруд со стоячей водой, то пить нельзя. Обязательно окажется какая-нибудь гадость. Также – у человека. Как только начинаются застойные явления – отёки, появляются болезни. Любая онкология начинается с отёков.

Виталий Игоревич осознал золотое правило: «Чтобы сбросить вес, надо, чтобы количество сжигаемых калорий было больше, чем количество потребляемых калорий». В начале 2017 года Виталий Игоревич начал действовать по двум направлениям: он изменил систему питания и стал нагружать организм физически. Преодолевая одышку, начал ходить со своей собакой по холмам Суоранды. Сначала – простым шагом. Главное, что делал это регулярно, постепенно увеличивая дистанцию, и стал преодолевать путь в 11 километров. Одновременно пробовал разные диеты. Шёл методом проб и ошибок. Начал с того, что у фермеров купил старых куриц, на которых почти не было мяса, и ел их с квашеной капустой, или овсянкой, сваренной на воде без соли.

Таким образом, к лету 2017 года Виталий Игоревич сбросил свои первые 15 килограммов, и врач сняла с него диагноз «гипертония», сказав, что делает это в первый раз в жизни. Ещё недавно больной человек теперь чувствовал себя лучше, у него наросли мышцы, и он понял, что остановиться уже не может. Наш герой продолжал пробовать на себе различные методики оздоровления. Однажды через интернет узнал про Вима Хофа. Говорит, что даже слёзы выступили на глазах, когда он увидел фильм про «ледяного человека». Как будто это и было то, чего просил организм Виталия Игоревича.

Гражданин Королевства Нидерланды Вим Хоф сейчас очень популярен за рубежом. Его называют «Iceman» («Ледяной человек»). Он прославился тем, что бегает в одних шортах и кроссовках по снегу, даже совершает в таком виде восхождения на гору, подолгу может находиться в ледяной воде, ставит рекорды по переносимости холода. Вим Хоф говорит, что его необычные способности – это всего лишь результат тренировок, что бегать в одних шортах под снегом может любой человек, и это – прекрасное средство для укрепления здоровья.

Впрочем, достижения Вима Хофа – это сенсация только для европейцев. Многие тысячи лет на Тибете практикуется «тумо». Слово «тумо» в переводе с тибетского языка обозначает «внутренний жар», или «внутренний огонь». Тибетские йоги научились с помощью медитации достигать такой внутренней температуры, что, сидя на снегу, высушивают на себе мокрые простыни. И при этом – не болеют простудными заболеваниями. Эта практика очень сложная, но люди, занимающиеся «тумо», уже есть в Санкт-Петербурге. Кроме того, мы знакомы с древней славянской практикой моржевания. Русские люди не считали моржевание чем-то особенным. У нас, если выпрыгнуть из горячей бани в снег, или во время Крещения окунуться в ледяную воду, этим никого не удивишь.

Известны случаи, когда в русских деревнях кулачные бои «стенка на стенку» проводились, стоя в снегу босиком. В общем, Вим Хоф, йоги, практикующие «тумо», и «моржи» доказывают своим примером: «Холод может стать другом человека, подарить ему молодость и силу». Но для этого нужна тренировка, желательно – под руководством учителя.

Например, Виталий Игоревич убеждён, что, прежде чем перейти к холодотерапии по методу Вима Хофа, нужно оздоровиться. Сам он пробежал свой первый кросс в одних шортах в конце марта 2018 года, когда врачи сняли все его диагнозы. И то такая пробежка была воспринята как шок для организма:

– В тот день было плюс 6 градусов, шёл дождь. Я вышел за ворота в шортах: «Как холодно! Я хочу домой! – Домой? – Не вопрос! Но путь домой может быть только по кругу: 8 километров. Другого пути нет». Так и побежал. Где-то через километр почувствовал такое охлаждение, что

подумал, что могу умереть. Сейчас я бегаю через день – через два. И каждый раз по 8 километров. И мне всё равно тяжело, всё равно холодно.

Я спросила:

– Но для чего-то вы это делаете. У вас есть цель?

– Я хочу показать тем, кто помнит меня толстым, больным и неповоротливым, что все мы можем вытащить себя в молодость, здоровье и в счастье. Я считаю, что в любом возрасте и в любом состоянии человек может оздоровиться и омолодиться. Для этого не обязательно бегать зимой без одежды. Правильное питание и много движений каждый день – вот что нужно в первую очередь.

По секрету скажем, что начиная с лета 2018 года Виталий Игоревич находится под наблюдением врачей. Они исследуют его с научной целью: что происходит с организмом «ледяного человека»? Как протекает процесс омоложения?

И тут мы, кстати, расскажем, что сейчас у Виталия Игоревича изменились представления о здоровом питании:

– Каждый день я начинаю с того, что выпиваю стакан воды: до завтрака мне надо выпить пол-литра жидкости. Я заранее готовлю в термосе настой шиповника с лавровым листом. Из термоса я выливаю настой в стакан и добавляю туда на кончике чайной ложки красный перец, потом на кончике чайной ложки чёрный перец и пол чайной ложки с горочкой куркумы. Все это размешиваю и пью в тёплом виде. Завтрак у меня состоит из овсяной каши, которую я делаю так: 4 ложки овсянки самого грубого помола (единичка) заливаю кипятком, настаиваю, а перед употреблением добавляю резаные сухофрукты, или финики, курагу, чернослив, орехи, гранаты. Таким образом, я во время завтрака получаю углеводы, которые дают силы на весь день. Углеводы нам необходимы, только нужно помнить, что те углеводы, которые в организме не сгорают, наоборот, приносят нам вред. От них получается и диабет, и всё остальное. Поэтому их необходимо сжигать во время физических упражнений. Сахар я не употребляю ни в каком виде. Вместо сахара – мёд. Хлеб ем только чёрный, приготовленный без дрожжей. Я вообще не употребляю ничего, где есть дрожжи. И я – не вегетарианец, считаю, что белки человеку необходимы. На обед могу приготовить мясо с овощами, салат или яичницу с ветчиной. Соль использую, она человеку нужна. При таком обеде я получаю и углеводы, и белки. На ужин готовлю творог с йогуртом, добавляя туда сухофрукты и корицу. Корицу можно есть в течение всего дня. Она очень полезна.

Кроме того, Виталий Игоревич рассказал, что весной 2018 года он впервые провёл контролируемую голодовку. При этом выполнял интенсивные физические упражнения, пил воду, делал дренаж печени, упражнение «лягушка». И был потрясён эффектом, которого он добился. Как будто стал моложе, как будто появились новые возможности. Потом он голодал ещё несколько раз в течение всего тёплого сезона. Зимой 2018 года стал выходить во двор на 2–3 минуты на снег босиком.

– Наверное, чтобы вести такой образ жизни, нужно тратить много времени? – спрашиваю я. – А что делать людям, которые много работают?

– Час в день достаточно для того, чтобы пробежать кросс. Этого хватит для поддержания здоровья. Вновь обретя здоровье и ощущение молодости, обретаешь возможности, о существовании которых в себе раньше даже не мог и подумать.

– А теперь к чему вы стремитесь на своих тренировках?

– Хочу научиться высушивать простыни на себе.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА

От редакции. Просим не повторять экстремального опыта героя этого материала без консультации с врачом.