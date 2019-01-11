История и современность Всеволожского проспекта

В здании районной администрации 10 января состоялись общественные обсуждения по установлению границ земельного участка по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 44. Этот дом занесен в Единый реестр объектов культурного наследия как «Малый гостиный двор К.Ф. Штайнмейера».

Инициатива проведения обсуждений исходила от собственника смежного земельного участка, расположенного по адресу: Всеволожский проспект, 46. Процедура проводилась в рамках законодательства, с соблюдением всех сроков. Представитель ООО «Протект», сообщил, что собственником земельного участка был разработан проект строительства одноэтажного объекта недвижимости свободного коммерческого назначения, в соответствии с которым планировалось получить разрешение, однако выяснилось, что на соседнем земельном участке расположен объект культурного наследия с установлением защитной зоны, не позволяющей осуществлять смежное строительство.

ИП Макарова М.В. по заказу ООО «Протект» был разработан проект зон охраны объекта культурного наследия. Участники общественных обсуждений не возражали против предложенного проекта, но если у кого-либо возникнут замечания или предложения, то их можно предоставить в письменном виде в кабинет 126 А (Колтушское шоссе, 138) до 14 января.

Соб. инф.