Во Всеволожском районе водителю предлагают стать миллионером за год

Биржа труда Ленинградской области обнародовала топ самых высокооплачиваемых предложений 2019 года на рынке труда региона.

Как сообщает пресс-служба комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, Всеволожская биржа трудоустроит водителя автомобиля с заработной платой от 60 до 120 тысяч рублей. Среди требований к кандидату на должность: наличие водительского удостоверения (E, C), опыт работы на полуприцепах, пунктуальность, дисциплинированность, ответственность.

Служба занятости Гатчинского района предлагает для трудоустройства вакансию слесаря-монтажника (судовой) 4–6 разряда с заработной платой от 100 до 120 тысяч рублей. Кандидат на должность должен иметь опыт работы от трех лет.

В Сосновом Бору открыта должность главного энергетика с зарплатой от 79 до 115 тысяч рублей. Соискатель должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее пяти лет.