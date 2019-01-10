Первый этап массовых лыжных соревнований «Лыжня зовет» стартует в эту субботу, 12 января, в 12.30 на Румболовской горе. Второй этап пройдёт 3 февраля. А третий – 24 февраля.

Кстати, сегодня последний день приема заявок на участие в соревнованиях.

Всю оперативную информацию, возможность задать вопрос по участию в мероприятии можно на странице группы: https://vk.com/club128591100. Напомним, что заявки на месте не принимаются, возможна только электронная регистрация. Медицинский допуск обязателен.

Изменение сроков проведения соревнований возможно при неблагоприятных погодных условиях.