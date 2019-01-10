Во Всеволожском районе 15 января в 9.00 начинается прием заявлений в первые классы на 2019–2020 учебный год.

Родители могут подать заявления на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленобласти; на портале «Образование Ленинградской области»; в МФЦ или в общеобразовательной организации.

Прием заявлений и последующее предоставление документов в школу организовано в два этапа.

На первом этапе, с 15 января по 30 июня, в первую очередь принимаются заявления от граждан, чьи дети имеют преимущественное право при приеме в школу в соответствии с федеральным законодательством и проживающие на закрепленной территории; во вторую очередь – от родителей остальных детей, проживающих на закрепленной территории. В случае подачи заявления родителями детей, проживающих на закрепленной территории, после 30 июня зачисление производится на общих основаниях.

На втором этапе, который начнется 1 июля и продлится до 5 сентября, будут приниматься заявления от граждан, чьи дети не проживают на закрепленной территории. Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи заявления.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива