Первое заседание штаба по завершению проблемных объектов жилищного строительства будет посвящено обсуждению муринского долгостроя ЖК «Силы природы» (ЖК «Ромашка») во Всеволожском районе. Собрание назначено на 16 января.

Напомним, что квартиры в двух очередях ждут 2 666 пайщиков и 141 дольщик. Владельцы квартир не могут дождаться новоселья уже шесть лет. Объект возводят между Охтой и Шоссе в Лаврики.

Отметим, что представители застройщика ЖК обещали сдать долгострой в феврале нынешнего года. В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, побывав на проблемной стройке осенью прошлого года, одобрил предложение о подключении к системе водоснабжения и коммуникациям.

– Всего в 47-м регионе создано 30 штабов, которые займутся проблемными стройками, – информируют в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Тщательно изучена ситуация по каждому объекту, где были сорваны сроки строительства или предполагается банкротство застройщика.