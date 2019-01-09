Перспективы ЖК «Силы природы» обсудят на первом заседании штаба по завершению долгостроев
Первое заседание штаба по завершению проблемных объектов жилищного строительства будет посвящено обсуждению муринского долгостроя ЖК «Силы природы» (ЖК «Ромашка») во Всеволожском районе. Собрание назначено на 16 января.
Напомним, что квартиры в двух очередях ждут 2 666 пайщиков и 141 дольщик. Владельцы квартир не могут дождаться новоселья уже шесть лет. Объект возводят между Охтой и Шоссе в Лаврики.
Отметим, что представители застройщика ЖК обещали сдать долгострой в феврале нынешнего года. В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, побывав на проблемной стройке осенью прошлого года, одобрил предложение о подключении к системе водоснабжения и коммуникациям.
– Всего в 47-м регионе создано 30 штабов, которые займутся проблемными стройками, – информируют в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Тщательно изучена ситуация по каждому объекту, где были сорваны сроки строительства или предполагается банкротство застройщика.