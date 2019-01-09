В Ленинградской области более четверти всех предпринимателей – женщины, причем 60% из них занимаются социальным бизнесом в сфере образования, социального и медицинского обслуживания. В конце прошлого года состоялась встреча женщин-предпринимателей с Дмитрием Яловым, заместителем председателя областного правительства, председателем комитета экономического развития и инвестиционной привлекательности. В этой встрече принимала участие и Ольга Лакомова, руководитель Центра развития личности «Гармония». Этот уникальный центр оказывает услуги социального характера и функционирует с октября 2016 года. Базой для его развития стала студия каллиграфии.

Занятия по каллиграфии приобретают все большую популярность у жителей города, причем посещают их не только дети, но и взрослые. Ольга Лакомова проводит мастер-классы во всех молодежных клубах Всеволожска, в бизнес-инкубаторе при Фонде поддержки малого предпринимательства, на городских праздниках.

В 2017 году в центре начались занятия и по другим интересным направлениям: риторика, словесное образное творчество, эргография, мнемотехника, сказкотерапия, архитектурное моделирование, рукоделие.

У руководителя Центра развития личности «Гармония» много интересных планов на будущее, среди которых – открытие постоянно функционирующей Школы каллиграфии, которая будет способствовать как возрождению искусства письма в России, так и раскрытию творческих и умственных способностей человека.

Соб. инф.