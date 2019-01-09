Ушедший год был объявлен в России Годом волонтера. В ноябре 2017 года указом Президента РФ был утвержден новый праздник – День добровольца (волонтера), который теперь ежегодно отмечается 5 декабря. Первые праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли в декабре 2017 года. Но именно в 2018 году волонтерское движение стало набирать все большие обороты, привлекать в свои ряды новых членов. Немало волонтерских организаций и во Всеволожском районе. И именно 2018 год стал для добровольцев знаковым.

В ушедшем году тема добровольчества, безвозмездной помощи другим очень часто освещалась в средствах массовой информации. Для волонтеров проводились многочисленные мероприятия и слеты, где они могли знакомиться, общаться и делиться опытом.

В нашем районе добровольчество представлено волонтерскими клубами «Творцы» и «АИСТ», объединениями «Волонтеры победы», «Волонтеры-медики», «Серебряные волонтеры». О том, чем именно они занимаются, можно будет узнать в материале Екатерины Королевой в одном из первых номеров газеты «Всеволожские вести».



