27 января пройдет юбилейный, 50-й Международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Движение по трассе «Санкт-Петербург – Морье» будет ограничено с 11.30 до 18.30.

Объездные пути для автомобилей и автобусов предусмотрены по дорогам «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба – Лепсари – Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная – поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей – Кирпичный завод», «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», а также федеральной трассе А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо). Открывать движение по дороге будут поэтапно.

Старт на всех дистанциях 27 января в 12.00. На этот раз в организации марафона произошли некоторые изменения. Если раньше любителям бега предлагали три дистанции: марафон, полумарафон и 5 километров, то в 2019 году будет всего две дистанции: классический марафон (42 километра 195 метров) и забег на 5 километров. Полумарафон пришлось отменить.

Напомним, что этот легкоатлетический забег впервые был проведен в 1968 году и ни разу не отменялся.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива