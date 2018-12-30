Дорогие читатели!

Весь прошедший год «Всеволожские вести онлайн» старались донести до вас оперативную, точную и актуальную информацию о жизни нашего района. Надеемся, что она была для вас интересна и полезна. Поздравляем наших постоянных читателей с наступающим Новым, 2019 годом! Желаем добра, радости, пусть наступающий год принесет вам счастье, пусть сбудутся самые сокровенные мечты! Мы надеемся, что у нас появятся новые читатели и останутся с нами те, кто давно знаком с нашим сайтом. До встречи в новом году!