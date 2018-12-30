Будущий год должен стать годом благополучия и достатка. Именно такими признаками восточный календарь наделяет Желтую свинью или Земляного кабана. И действительно, если окинуть взглядом те восемь лет прошлого века и один год XXI столетия, которые прошли под знаком Свиньи, можно заметить, что они были относительно стабильными и благополучными.

Кстати, говорят, что каждая уважающая себя свинья должна построить хлев, посадить дуб и вырастить поросенка. Чтобы проверить выполняют ли хрюшки главный девиз своей жизни, накануне года Желтой свиньи или Земляного кабана корреспонденты «Всеволожских вестей» отправились в гости к бывшему строителю Владимиру Музалеву. Этот фермер еще в далеком 1973 году решил круто повернуть свою жизнь и стал одним из ведущих свиноводов Всеволожского района.

– Остановил выбор на хрюшках потому, что в 1970-м подарили мне двух поросят, – рассказывает Владимир Яковлевич. – А в советские времена на каждом подворье в Мурино было несколько хрюшек, теперь только я их держу. В начале 90-х получил небольшой участок в 40 соток, построил несколько сараев и стал разводить поросят. Сегодня у меня примерно 50 голов, ветеринарные службы постоянно контролируют поголовье. Я вам так скажу: была бы свинка – будет мясо и будет щетинка. И на то свинье и рыло, чтоб оно рыло.

– Семейство мое хрюшек холит и лелеет, – отметил Владимир Яковлевич. – Занести нож над таким созданием, сознаюсь, было сложно. Со временем привык к этой мысли. Так получается, что сегодня за салом к нам приезжают из самых отдаленных районов Санкт-Петербурга. А благодаря участию в выставке-ярмарке «Агрорусь» о свиноферме узнает все больше покупателей.

Ирэн ОВСЕПЯН

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