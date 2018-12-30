Выставка «Новый год народов Севера» откроется 1 января в Музее советской игрушки.

В ночь с 31 декабря на 1 января в России Новый год встретят 11 раз, первыми – на Камчатке, а последними – в Калининграде. Однако не все народы нашей страны отмечают Новый год именно в этот день.

Посетив выставку, вы узнаете, что такое Пэгытти, Хэбденек, Ыысах, и почему ненцы встречают два Новых года. Вы проследуете за Дедом Морозом и Снегурочкой по сказке, которую вам расскажут куклы в национальных костюмах, увидите чум, ярангу, священное дерево и многое другое. Выставка продлится до весны.

Адрес Музея советской игрушки: Ленинградская обл., пос. Токсово, ул. Светлая. Часы работы: ежедневно с 11.00 до 17.00, кроме понедельника. https://vk.com/public142506509