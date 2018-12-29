Дорогие наши земляки!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть под звон кремлевских курантов в ваши дома войдут счастье, надежда и, конечно, уверенность в исполнении самых заветных желаний!

На исходе 2018 года мы приняли участие в замечательной акции, которая проходила во всех подростковых клубах и в новом всеволожском молодежном клубе «Альфа». Мы с ребятами своими руками сделали новогодние игрушки, которые наши волонтеры вместе с другими подарками раздали одиноким пожилым людям. Пусть в этот Новый год всем хватит радости, улыбок и веселья!

Будущий год очень важен для нашего Всеволожского района. Во многих поселениях пройдут муниципальные выборы. Мы проголосуем за развитие, за будущее наших поселений, доверим решение важнейших задач тем, кто, опираясь на доверие народа, будет планомерно двигаться к созданию уютного и благополучного пространства жизни! Сегодня, как никогда, нам необходима стабильность и вера в общие цели. Именно это делает нас едиными и дает уверенность в завтрашнем дне. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

А. А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО