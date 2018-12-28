Кудрово встает на коньки

Жители Кудрово получили к новому году необычный подарок. Сегодня на территории Центра образования «Кудрово» открылся большой каток. Опробовать лед смогут не только школьники, но и все желающие – в отведенные для свободного посещения часы.

– Этот каток открыт по просьбе жителей Кудрово. Для детей и их родителей для проведения матчей хоккейных команд – отличный лед и все необходимые условия для занятий спортом и комфортного отдыха на свежем воздухе. Будем надеяться, что в новогодние праздники будет стоять отличная погода, и множество жителей нового города Кудрово захотят встать на коньки, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Поздравить ребят с открытием катка приехали представители районных властей и заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Наталья Воробьева. Она также выступила в необычном амплуа и приняла участие в матче по хоккею в валенках на кубок «Сила Оккервиля», который ознаменовал открытие катка.

Каток будет доступен для всех желающих в праздничные и выходные дни с 11.00 до 21.00, а в будни – с 15.00 до 21.00.

Фото пресс-службы администрации ВМР