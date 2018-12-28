Региональная общественная организация защитников природы и прав граждан на благоприятную окружающую среду «Токсовские озёра» недавно стала обладателем Президентского гранта в размере 5,304 млн рублей. На конкурс, проходивший в жёсткой конкурентной борьбе, был представлен её новый проект «Пусть о природе музы говорят». Всего в финал второго конкурса Фонда президентских грантов вышли 72 проекта, представленные некоммерческими организациями Ленинградской области, и 16 из них были признаны победителями. Самую крупную сумму получили токсовские волонтёры.

Текущий, 2018 год ознаменовался для защитников токсовских озёр и другими заслуженными победами, о которых речь впереди, но вначале – о самой организации. В 2009 году местные жители дружно встали на защиту прекрасного озера Вероярви, на берегу которого планировалось строительство коттеджного посёлка. Территорию активистам удалось отстоять, более того, была создана особо охраняемая природная территория местного значения.

Победа воодушевила защитников природы. Убедившись в том, что только совместными усилиями можно добиться ощутимых результатов, они в 2011 году юридически оформили природоохранную организацию «Токсовские озёра». Всего в муниципальном образовании 24 озера, а кураторы пяти из них – Курголовского, Кавголовского, Хепоярви, Вероярви и Светлого – это актив организации, принципы которой разделяют многие жители поселения, добровольно жертвующие личным временем ради сохранения природы.

Токсовские экологи, впрочем, не ограничиваются лишь защитой природных водоёмов. Волонтёры выдвигают и претворяют в жизнь интересные идеи, при этом они инициативны и настойчивы в достижении поставленных целей. Эта добровольная деятельность осуществляется на общественных началах и никем не оплачивается. Чтобы найти средства для осуществления своих планов, экологи участвуют в различных конкурсах на получение грантов. Особенно продуктивным на победы оказался для них уже приближающийся к своему закату год, объявленный в России Годом волонтёров.

В самом начале 2018-­го общественная организация «Токсовские озёра» выиграла Президентский грант за замечательный проект «Лесная сказка», направленный на восстановление туристической привлекательности лесной территории вокруг Кавголовского озера. Экологи решили благоустроить 11­-километровую экологическую тропу «в лучших традициях Токсовского показательного парклесхоза». В течение года, а реализация проекта должна была начаться летом, волонтёры планировали возродить заброшенные и разрушенные детские игровые площадки, создать комфортные зоны отдыха, разместить эколого-просветительскую информацию на интерактивных стендах. Зимой тропа привлекала бы лыжников, в тёплое время года – любителей скандинавской ходьбы.

Реализация проекта «Лесная сказка» обещала увеличение туристического потока, с одной стороны, и могла бы обезопасить лес от загрязнения и антропогенного влияния за счёт организованных маршрутов следования – с другой стороны. Но из-за бюрократических проволочек с оформлением особо охраняемой природной территории, которая находится на землях Гослесфонда, от этого гранта, к большому сожалению, пришлось отказаться. И всё-таки волонтёры не сдаются: с помощью местных жителей они уже восстановили сгоревшую в 90-­е годы детскую площадку «Кораблик» на берегу Кавголовского озера и убеждены: их замечательный проект всё равно будет реализован.

Другой интересный проект этого же года под названием: «Токсово. Секреты и тайны», над которым волонтёры колдовали с июня по октябрь, – осуществлялся на грант Комитета по туризму Ленинградской области (200 тысяч рублей). Объединить жителей интересным делом, привлечь внимание к уникальности природных, культурных и спортивных объектов Токсовского поселения – таков был замысел организаторов. Шесть десятков энтузиастов с помощью краеведов, профессиональных экскурсоводов, учёных разрабатывали туристические маршруты, три из которых были признаны самыми интересными: «Тропинки Токсово» (с элементами квеста и геокэшинга), «Клад лесовода Морозова» (с прогулкой по пляжам) и «Дачи служителей муз», посвящённый знаменитым представителям российской творческой интеллигенции, любившим отдыхать в этих дивных местах.

Ещё один Губернаторский грант получил в 2018 году проект «Раздельный сбор отходов. Экопросвещение». Отправной точкой для его разработки стало открытие в посёлке Экостанции. Такое говорящее название получила инициатива волонтёров по пропаганде раздельного сбора отходов. Грант в один миллион рублей позволил поставить деятельность на качественно новый уровень. Конечно, эти средства не могли полностью покрыть все расходы, но стали неплохим подспорьем для волонтёров, которые хорошо потрудились во имя общей цели. Результаты работы в рамках этого проекта, что называется, налицо: в посёлке появились контейнеры для раздельного сбора отходов, была отработана система их вывоза. На переработку ушло 14 тонн отходов. За полтора года в двадцати акциях Экостанции приняли участие больше 350 человек, а всего в мероприятиях проекта участвовали более 1800 жителей Всеволожского и Приозерского районов.

За время реализации проекта волонтёры побывали с просветительскими лекциями в 10 муниципальных образованиях области, выпустили экологическую газету и напечатали красочные буклеты по методике раздельного сбора отходов, провели 55 экологических уроков в школах, 11 лекций для взрослых, 12 мастер-классов. Важным результатом своей работы токсовские экологи считают то, что их инициативу поддержали в Агалатово и Новом Девяткино, где они проводили просветительские мероприятия.

В рамках осуществления этой большой инициативы, поддержанной Губернаторским грантом, у волонтёра Светланы Булатовской возникла идея по экологическому воспитанию дошкольников. Это направление вызвало интерес у руководителей дошкольных учреждений, и сформулированный новый проект стал победителем региональных этапов Всероссийского конкурса «Добровольцы России». Своеобразным завершением работы над проектом «Раздельный сбор отходов. Экопросвещение» можно считать участие Светланы в Международном форуме добровольцев в Москве, который проходил 2–5 декабря.

О новой победе волонтёров «Токсовских озёр» во втором конкурсе Фонда президентских грантов стало известно 31 октября. Финансовую поддержку получил их проект «Пусть о природе музы говорят» – симбиоз экологии, искусства и образования, который будет способствовать привлечению внимания населения к решению проблем экологии через различные течения искусства.

Проект включает в себя три главных направления: «Театральные подмостки» – постановка спектаклей с участием партнёра проекта – театра нового зрителя «Синтез»; «Сказки бабушки вороны» – серия кукольных представлений для детей младшего возраста; «Зелёный вернисаж» – выставки работ токсовских художников, перфомансы и мастер-классы на природе.

Волонтёры РОО «Токсовские озёра» в ходе мероприятий будут вести просветительскую работу с разными возрастными категориями населения в муниципальных образованиях Ленинградской области, но главным образом во Всеволожском районе. Работа предстоит насыщенная и интересная.

Но основная цель работы токсовских волонтёров – это сохранение родной природы около Токсовских озёр, поэтому в перспективных планах на будущее разработка и реализация эколого-биологического просветительского направления.

– Будут и новые проекты по раздельному сбору отходов. Мы должны внедрять свой опыт, – убеждённо говорят волонтёры Светлана Булатовская и Елена Гинзбург.

Нина УСТИЧЕВА

Фото из архива организации