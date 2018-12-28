Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко продолжил сложившуюся традицию необычных видеопоздравлений жителей региона с новым годом. На этот раз он пожелал землякам здоровья во время пробежки по парку.

Поздравление в формате видеоролика губернатор разместил на своей страничке в «Инстаграме». В кадре Александр Дрозденко бодро бежит по парку и обращается к зрителям:

– Самое главное, чтобы мы жили как единая, дружная семья, ленинградская семья, спортивная семья. Я желаю вам в новом году, прежде всего, здоровья, успехов и всего самого наилучшего, – говорит глава региона.

В конце видеоролика губернатор дает обещание – в 2019 году, который в Ленобласти объявлен Годом здорового образа жизни, похудеть на 8 килограммов и весить не более 100 килограммов.