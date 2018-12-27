На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом сегодня ночью перекроют три съезда

В период с 23.00 27 декабря до 6.00 28 декабря будут полностью перекрыты съезды с Предпортовой улицы на Дачный проспект, ЗСД и внутреннее кольцо КАД.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения связаны с заменой дорожных знаков индивидуального проектирования, расположенных на П-образных рамных, металлических опорах над проезжей частью КАД, на транспортной развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация.