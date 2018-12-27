В минувшую среду, 26 декабря, специалисты филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» включили второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения на всех передающих объектах РТРС в Ленинградской области. Таким образом, цифровая эфирная сеть запущена в 47-м регионе в полном объеме.

Второй мультиплекс – это пакет из 10 цифровых эфирных телеканалов, среди которых «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз ТВ».

Напомним, в 2011 году в Санкт-Петербурге и пяти городах Ленинградской области (Выборг, Гатчина, Кингисепп, Луга, Тихвин) началась тестовая трансляция телеканалов первого мультиплекса. Полностью цифровым эфирным сигналом Ленинградская область была покрыта к концу 2014 году – к этому времени на всех передающих объектах РТРС были смонтированы передатчики и первого, и второго мультиплексов. Однако второй мультиплекс на большинстве передающих объектов РТРС долгое время был законсервирован – многие жители видели только десять каналов первого мультиплекса. Поэтапное включение второго мультиплекса началось в Ленинградской области в конце ноября 2018 года. Охват телезрителей и первого, и второго мультиплексов составил 99,43% жителей региона.

Отключение аналоговой эфирной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов запланировано в Ленинградской области на 3 июня 2019 года. Для приема цифрового эфирного телевидения необходим современный телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2 (это большинство телевизоров, выпущенных после 2012–2013 гг.) и комнатная или наружная антенна дециметрового диапазона. Если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2, к нему, помимо дециметровой антенны, понадобится цифровая приставка стандарта DVB-T2.

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной бесплатной «горячей линии» 8-800-220-20- 02.