В новогоднюю ночь поселения Ленинградской области свяжут со станциями метрополитена 60 автобусов.

Стоимость проезда не изменится, все льготы сохранятся, как и действие электронного проездного билета «Подорожник». Соответствующее соглашение подписали управление по транспорту с холдинговой транспортной компанией «Питеравто».

Автобусные маршруты, работающие в ночь с 31 декабря на 1 января:

1. 596А: Кудрово – станция метро «Улица Дыбенко»;

2. 692: Станция метро «Улица Дыбенко» – ЖК «Новый Оккервиль»;

3. К-100: Гатчина – станция метро «Московская»;

4. К-610: Тосно (вокзал) – станция метро «Звездная»;

5. К-105а: Деревня Иннолово – станция метро «Проспект Ветеранов»;

6. С-565: Кировск – станция метро «Улица Дыбенко»;

7. К-635: Поселок Новоселье – станция метро «Проспект Ветеранов».