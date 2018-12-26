26 декабря отмечается День подарков. Пять драматических театров Ленинградской области присоединились к празднику.

День подарков традиционно отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества. В честь праздника и наступающего Года театра каждый из них дарит пригласительные билеты – один билет на два лица – на свои спектакли.

Театр «На Литейном»

https://vk.com/theatrenaliteinom

«Отцы и сыновья», 19 января – 19 билетов. Драматические сцены по произведениям Брайана Фрила и Ивана Тургенева. Спектакль-лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Театр на Васильевском

https://vk.com/teatrnavo

«Одинокие», 20 января – 10 билетов. Семейная драма по пьесе Герхарта Гауптмана

Театр «Комедианты»

https://vk.com/teatrkomediantispb

«В день свадьбы», 11 января – 2 билета. Драма по пьесе Виктора Розова.

«Страсти по-итальянски», 15 января – 2 билета. Комедия по пьесе Эдуардо де Филиппо.

«Провинциальные анекдоты», 18 января – 2 билета. Трагикомедия по пьесе Александра Вампилова.

Театр драмы и кукол «Святая крепость» (Выборг)

https://vk.com/sacred_fortress_theatre

«Мой бедный Марат», 25 января – 5 билетов. Мелодрама по пьесе Алексея Арбузова.

Театр-студия «Апрель» (Лодейное Поле)

https://vk.com/theatere_april

36 победителей сами выберут любой из спектаклей театра, идущий в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Чтобы стать участником розыгрыша, подписчикам официальной группы «ВКонтакте» театра нужно сделать репост записи и поздравить театры Ленинградской области с Новым годом – Годом театра. Победители будут определены методом случайных чисел и объявлены 28 декабря в 15.00.