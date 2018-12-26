Александр Дрозденко наградил заслуженных всеволожцев

Сегодня, 26 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил государственные награды Российской Федерации и награды Ленинградской области. Всего за многолетний труд и развитие 47-го региона были отмечены 42 человека. Среди удостоенных званиями и благодарностями – известные всеволожцы.

Почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу отмечена заведующая отделением ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Елена Гончарова.

– Меня пригласили на вручение самой первой, и это был очень трогательный и чуть-чуть волнительный момент. Моя работа – это моя жизнь, – делится впечатлениями Елена Гончарова.

– Благодарю коллектив отделения и главного врача больницы Константина Шипачева. Без них не удалось бы добиться такого результата. Сегодня в нашем отделении работает 60 человек. Все мы, как одна большая дружная семья. Наши врачи – настоящие профессионалы, которые трудятся на благо своих пациентов. Отдельно отмечу работу Константина Шипачева, благодаря которому больница совершила рывок в развитии. Сегодня возглавляемое им учреждение оснащено современным оборудованием, а все перспективные проекты получают «зеленый» свет, – рассказала Елена Гончарова.

Отметим, что Елена Александровна работает во Всеволожской КМБ 27 лет, из них 21 год – заведующей отделением. В отделении применяются уникальные современные методы: ставят кардиостимуляторы, делают коронарографию и стентирование сосудов (более 1000 в год), используют новейшие медицинские технологии и оборудование. Все это, несомненно, продлевает жизнь пациентам, избавляет их от инсультов и инфарктов.

За большой вклад в обеспечение экологического благополучия населения благодарность Президента Российской Федерации объявлена коллективу федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального медико-биологического агентства. Благодарность вручена исполняющему обязанности директора Владимиру Рембовскому.

Знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» награждены генеральный директор государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» Саяд Алиев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная компания», город Всеволожск Игорь Колтунов.

Ирэн ОВСЕПЯН

На фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти – вручение награды Елене Гончаровой

