Сегодня, 26 декабря, в Агрофирме «Выборжец» прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию второй очереди тепличного комплекса по выращиванию салатов и зеленных культур.

Поздравить сотрудников и руководителей предприятия прибыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он лично запустил работу конвейерной линии, которая без выходных и праздников будет производить и упаковывать более 20 видов свежих салатов и зелени − 15 миллионов штук в год. Все процессы производства непрерывны и полностью автоматизированы, новейшая цифровая технология обеспечивает своевременный полив растений и создание идеального микроклимата для их роста и развития, бережной посадки и сбора урожая.

Вторая очередь включает в себя 3,07 га теплиц. Общий объем инвестиций в проект нового тепличного комплекса составил 2,7 миллиарда рублей, во вторую очередь – более 700 миллионов. С выходом комплекса на проектную мощность производство свежей зелени в регионе увеличится на треть и составит 35 миллионов штук культур в год, что позволит полностью удовлетворить спрос на салатную продукцию всего северо-запада страны и существенно расширить экспорт в другие регионы РФ и за рубеж. На предприятии создано 70 новых рабочих мест, всего же на «Выборжце» занято более 500 человек, большинство из которых – жители Всеволожского района.

Также губернатор Ленобласти принял участие в церемонии награждения грамотами и благодарностями наиболее отличившихся сотрудников.

− Создание отечественных современных производств – лучшее доказательство того, что мы сами строим и развиваем свою страну, сами обеспечиваем жителей качественной продукцией, − отметил Александр Дрозденко. − Построенный комплекс − лишь один из этапов развития. Впереди − крупнейший проект по выращиванию шампиньонов и освоение новых рынков сбыта.

Напомним, что первая очередь нового тепличного комплекса была открыта в апреле нынешнего года, руководство предприятия делает ставку на сегмент «ультра-свежая зелень», срок реализации которой составляет не более 5 дней.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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