Областные дорожные службы работают в усиленном режиме

В настоящее время работы по снегоочистке и обработке дорог продолжаются. Наиболее сильные осадки в виде мокрого снега прогнозируются во Всеволожском, Выборгском, Киришском, Гатчинском и Кингисеппском районах.

На федеральные дороги, проходящие по территории Ленинградской области, было выведено 236 единиц спецтехники. За минувшие сутки израсходовано 1668 кубометров песко-соляной смеси и 1029 тонн соли. На областных дорогах работало 568 единиц спецтехники, использовано 120 тонн чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси. Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни обработаны жидкими противогололедными растворами.

Напомним, о нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону +7 (812) 405-08-60. Кроме того, в Ленинградской области открыт круглосуточный прием обращений по качеству очистки региональных трасс в период снегопадов. Автомобилисты могут круглосуточно обращаться в диспетчерскую службу «Ленавтодора» по телефону +7 (812) 251-42-84.