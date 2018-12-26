Тарифы на проезд в электричках по территории Ленинградской области изменятся с 1 января 2019 года.

Вводится дифференцированный тариф, который в зависимости от уровня качества перевозки устанавливает категории: «Стандарт», «Комфорт» и «Ласточка».

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», с 1 января 2019 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения категории «Стандарт» (традиционные пригородные поезда) составит 36 рублей за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 58 копеек за каждый последующий километр. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 18 рублей за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 29 копеек за каждый последующий километр.

Стоимость проезда в «Ласточках» составит 39 рублей за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 85 копеек за каждый последующий километр. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 19 рублей за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 43 копейки за каждый последующий километр.

Кроме того, устанавливается тариф категории «Комфорт» он составит 37 рублей за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки и 2 рубля 70 копеек за каждый последующий километр. Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 18 рублей за первые 20 км вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 35 копеек за каждый последующий километр.