Всеволожские спасатели подвели итоги

Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации, прошло во вторник в КДЦ «Южный». В зале собрались сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района, ветераны пожарной службы, друзья и почетные гости.

Со словами приветствия к спасателям обратился глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Сегодня мы чествуем героев огненного фронта, умеющих покорить стихию и создать заслон разрушительной силе огня, – сказал Андрей Низовский. – Именно ваша работа, ваша служба дает людям надежду на спасение в экстренной ситуации, составляет надежду и опору нашего спокойствия и благополучия. Люди героической – без всякого преувеличения – профессии, вы всегда на передовом крае, всегда с риском для собственной жизни спасаете попавших в беду. Берегите себя! Желаю вам в новом году как можно больше спокойных дней.

В рамках мероприятия был продемонстрирован фильм, посвященный памяти погибших на боевом посту пожарных, чьи имена навечно занесены в списки частей. Также собравшиеся заслушали доклад начальника местного пожарно-спасательного гарнизона полковника внутренней службы Виталия Альшина, посвященный итогам уходящего года и постановке задач на 2019 год.

Мероприятие завершилось праздничным концертом. На улице все желающие могли осмотреть выставленную пожарно-спасательную технику, работала полевая кухня.

Светлана ЗАВАДСКАЯ