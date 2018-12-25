Амбулаторно-поликлиническое подразделение Всеволожской клинической межрайонной больницы получило сертификат Росздравнадзора.

Сегодня, 25 декабря, амбулаторно-поликлиническое подразделение Всеволожской больницы получило сертификат Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности». Решение о присвоении сертификата было принято по результатам аудиторской проверки, проведенной Центром мониторинга и клинико-экономической экспертизы федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Добровольный аудит был инициирован руководством Всеволожской КМБ для оценки соответствия деятельности больницы национальным стандартам в области безопасности и качества оказания медицинской помощи. Персонал больницы проделал работу по 15 направлениям – составляющим системы внутреннего контроля качества. Члены комиссии отметили высокий уровень ответственности и заинтересованности персонала.

Отметим, что Всеволожская КМБ стала первым лечебным учреждением Северо-Западного региона, получившим данный сертификат. Всего в Российской Федерации прошли добровольную сертификацию Росздравнадзора не более 10 государственных клиник.