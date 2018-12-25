В минувшую субботу во Всеволожске впервые прошел Зимний туристский фестиваль Ленинградской области.

На Юбилейной площади собрались мастера туриндустрии. Они представляли ярмарку туристских возможностей Ленинградской области. Ознакомившись со стендами и посетив все палатки, гости фестиваля получали информацию о новых маршрутах в Ленинградской области, о традициях коренных народов.

В это время на эстрадной площадке выступали художественные коллективы, приехавшие из разных уголков региона. Пока на одном краю Юбилейной площади проходил мастер-класс по изготовлению куклы- оберега, на другом – дети обучались, как своими руками сделать новогоднюю игрушку на елочку. На мастер-классе, который был посвящен созданию ледяных скульптур, дети соорудили снежную бабочку. А еще можно было попробовать свои силы на симуляторе лыж и на симуляторе сноуборда, поучаствовать в квестах и получить приятный подарок. Завершился фестиваль ярким, красочным файер-шоу.

Организатором мероприятия выступили комитет Ленинградской области по туризму и Информационно-туристский центр.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА