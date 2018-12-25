Сегодня, 25 декабря, в день поминовения Святого Спиридона Тримифунтского, с которым наши предки связывали переход от зимнего времени к летнему, на территории Всеволожской клинической межрайонной больницы открылся храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Чин великого освящения храма совершил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий (Пунин).

После проповеди владыка Игнатий наградил высокими церковными наградами особо потрудившихся на строительстве и поздравил собравшихся прихожан с новым храмом.

В храме будут проводиться регулярные богослужения, звучать песнопения, а также совершаться обряды крещения, венчания. В водосвятной часовне круглый год можно будет набрать освященной воды из источника, обнаруженного поблизости. Храм построен на средства благотворителей и жертвователей.

Напомним, в 2011 году по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира на территории Всеволожской больницы был заложен камень и Поклонный крест на месте возведения храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Строительство храма началось в марте 2017 года. В его основание была заложена капсула с частицами свечей, зажженных от Благодатного огня, и закладной грамотой как символом Божьего благословения и помощи в строительстве храма.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

