Около трех тысяч ребят приняли участие в традиционной Елке главы администрации Всеволожского района. В фойе Выборгского дворца культуры Дед Мороз и Снегурочка забавляли малышей, проводили разные конкурсы и квесты.

– Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, успехов! Пусть сбудутся все мечты. Думаю, что представление пройдет на ура и ребята получат море положительных эмоций, ведь готовились к этому празднику загодя, прорабатывая все детали, – сказал, выступая перед ребятами, глава районной администрации Андрей Низовский.

– Сегодня в районе реализуется много проектов в сфере образования. В этом году благодаря губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, который задал высокую планку, удалось построить и сдать в эксплуатацию много детсадов и школ. В данный момент полным ходом идет работа по выкупу еще 16 объектов. Но самым главным событием года стало открытие коворкинга. Это важный проект для детей-подростков, который стал мостом диалога между поколениями, – отметил глава администрации.

По многолетней традиции Андрей Низовский в ходе розыгрыша преподнес новогодний презент – символ наступающего года плюшевую Свинку. Игрушку получила девочка из пятого ряда, сидящая в 12 кресле. После розыгрыша приза всех ребят ждал главный подарок – музыкальное представление, фантастическая сказка «Единорог легенда». Автор текстов – заслуженная артистка России Инна Бедных, композитор – Александр Овчинников. Маленькие зрители внимательно наблюдали за полным интриг и приключений сюжетом сказки.

После спектакля ребятишкам вручили подарки от главы администрации. Как рассказал Андрей Низовский, его дети уже написали письмо Деду Морозу. У бородатого волшебника они попросили подарки, а письмо по сложившейся семейной традиции оставили в холодильнике.

Ирэн ОВСЕПЯН