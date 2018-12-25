Полуфиналисты регионального конкурса «Лидеры России» получат интересное, но сложное задание.

В Москве 24 декабря прошел брифинг, посвященный итогам дистанционного отбора на Конкурсе управленцев «Лидеры России». В связи с жесткой конкуренцией организаторы приняли решение увеличить квоты на участие в региональных полуфиналах в тех федеральных округах, где эта конкуренция проявилась особенно сильно. Северо-Западный федеральный округ, где в полуфинал вышли не 300 человек, как планировалось, а 400, вошел в их число.

Вышедшие в региональный полуфинал претенденты на лидерство должны будут выполнить задание, которое первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сформулировал так:

– Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое действие на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но и анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и Общественные палаты регионов.